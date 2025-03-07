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儲存型快閃記憶體廠SanDisk發出4/1漲價通知

2025/03/07 19:32

儲存型快閃記憶體廠SanDisk發出4/1漲價通知。（圖取自官網）儲存型快閃記憶體廠SanDisk發出4/1漲價通知。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕業界傳出儲存型快閃記憶體大廠（NAND Flash）晟碟（SanDisk），近日對客戶發出通知指出，因應市況將很快供不應求，加上關稅增加成本，將於4月1日起開始調漲價格，並預告接下來幾季還會進一步調高價格。

受到市場傳出SanDisk將漲價的利多消息激勵，記憶體模組廠創見、品安今股價漲停，威剛漲幅逾2％，DRAM廠南亞科沒有生產NAND Flash，漲幅也達逾8％。

研調機構TrendForce近日發出最新報告指出，NAND Flash市場供需結構將有望在下半年顯著改善，預期下半年也將迎來價格回升。因各 NAND Flash原廠陸續減產，縮減全年投產規模，將有助快速減輕供需失衡的壓力，帶動價格反彈契機。

SanDisk較研調機構預期快，傳出近日對客戶發出通知，將於4月1日起開始實施價格調漲措施，原因是預計儲存行業將很快過渡到需求超過供應的狀態，加上最近的關稅措施，將影響供應可用性，並增加SanDisk的營運成本。

SanDisk並強調，將繼續頻繁地進行價格審查，預計在接下來的幾季還會進一步調高價格。對計劃外的需求訂單，希望客戶盡早通知，預計任何計劃外需求的交貨時間都會延長。

儲存型快閃記憶體廠SanDisk發出4/1漲價通知。（記者洪友芳翻攝）儲存型快閃記憶體廠SanDisk發出4/1漲價通知。（記者洪友芳翻攝）

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