萬達寵物去年每股賺2.44元 擬配發現金股利1元

萬達寵物2024年每股盈餘2.44元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣最大連鎖寵物零售品牌萬達寵物（6968）今天公佈2024年合併營收達28.8億元，年增13.1%，稅後淨利突破1億元，年增 21.3%，每股盈餘2.44元，創下歷史新高。

董事會也通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利1元，以今天收盤價68.1元計算，現金殖利率達1.47%。

請繼續往下閱讀...

萬達寵物表示，萬達寵物業績連續刷新紀錄，成長動能來自加速展店與營運升級，2024年下半年，平均每個月開設 2 間新門市。

同時透過台帳優化、自動補貨點設立，進一步強化商品動態調配能力，針對不同區域客群偏好，優化並擴充店內商品選擇。帶動核心品類業績全線飆升，其中 飼料、濕糧、零食、貓砂、智能商品等關鍵品項雙位數增長。

線上業績同步爆發，萬達寵物旗下數位平台「寵速配」與「寵日配」外送系統優化、會員智能購買提醒，大幅提升用戶黏著度與轉換率，實現 30 分鐘即時送達，帶動營收年增1.6 倍，展現數位轉型成效。

2025年萬達寵物將啟動更大規模的市場擴張，全年目標新增20間門市，年底挑戰總店數150間目標，將同步拉升品牌影響力、市占率與獲利能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法