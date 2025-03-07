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京城銀股利發多少現兩難 股東常會延至6/26

2025/03/07 18:22

京城銀行今日舉辦2024年第４季法人說明會，由總經理姜宏亮主持。（記者李靚慧攝）京城銀行今日舉辦2024年第４季法人說明會，由總經理姜宏亮主持。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕京城銀（2809）將與永豐金合併，京城銀今 （7） 日舉行法人說明會，法人關注股利配發是否比照去年，總經理姜宏亮表示，因合併在即，基於法人股東與個人股東持股成本的考量，今年的股利評估需加上「合併」的變數，導致今年股東常會將比以往更晚召開，將遲至6月26日舉行，預計5月中董事會才可決定股利政策。

京城銀行今日舉辦2024年第４季法人說明會。京城銀2024年淨收益96.09億元，稅後盈餘50.24億元，較2023年的62.07億元大減19%，每股稅後盈餘4.52元，截至2024年底每股淨值為49.16元。

京城銀2023年獲利創新高，2023年盈餘每股配發3元現金股利，配發率首度破5成、達53%，2024年雖然獲利衰退，法人仍關注股利政策是否仍可維持這樣的水準？

總經理姜宏亮表示，過去京城銀的股利政策採取穩健配息方式，但今年情況較特殊，牽涉合併的股份轉換問題，包括所得稅率、二代健保稅率，必須為各個股東進行通盤考量，以追求股東最大實質利益，因此，今年股東常會召開時間會較往年更晚、遲至６月底。

永豐金與京城銀去年底雙方董事會決議，以1股京城銀普通股換26.75元現金加1.15股永豐金普通股，雙方進行合併，當時估算每股對價約53.89元。但如果京城銀配發了股利，股東權益會減少，導致換股與現金都會減少，因此要如同去年的比例配發，或是「少配一點」，讓京城銀董事會相當頭大。

因為若是合併前配發的股利，個人股東須面對所得稅、二代健保加徵等成本，但合併換股後取得的股份與現金，則沒有課稅問題，而法人股東則無此考量，自然是希望能多配些股利。

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