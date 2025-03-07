晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元跳水！新台幣午後貶翻升 收32.834元

2025/03/07 17:54

美元跳水！新台幣午後貶轉升。（記者陳梅英攝）美元跳水！新台幣午後貶轉升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕歐元持續走強下，美元指數午後大跳水，跌至103.56，新台幣兌美元匯率早盤受股市走跌影響，一度貶破32.9元價位，不過午後貶幅逐漸收斂，並在尾盤由貶轉升，最後收在32.834元、升值2分，成交量15.28億美元。

儘管台積電今日收平，不過台股受到美股暴跌連動，電、金雙主流紛紛熄火，週五下跌139.36點，收在22576.07點，三大法人合計賣超380.06億元。其中，外資續賣超295.02億元。

匯銀主管表示，美元大跌，台幣相對貶值壓力獲得舒緩，外資雖然仍偏匯出，也轉趨觀望，同時，老大（央行）尾盤調節也有些幫助，台幣幾乎收在今日相對高點，不過下週台幣能否續揚，還是要看台股表現與外資態度，而台股與美股又有高度關聯性。

近期美股籠罩在川普關稅政策的朝令夕改的不確定性，對於關稅引發通膨、經濟疑慮也正在加深中。

本週台幣先貶後升，最後仍小貶1.4分或0.04%，週線連2黑。目前市場關注下週美烏在沙國和談的進展，另外，今晚美國將發布非農就業報告，美國經濟是否有放緩跡象，影響聯準會利率決策。

根據央行統計，美元指數今日持續大跌0.3%，主要亞幣升貶不一，其中，日圓勁揚0.49%仍是最強亞幣，台幣升0.06%、新幣升0.1%、韓元小貶0.01%、人民幣貶0.02%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財