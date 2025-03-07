美元跳水！新台幣午後貶翻升 收32.834元

美元跳水！新台幣午後貶轉升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕歐元持續走強下，美元指數午後大跳水，跌至103.56，新台幣兌美元匯率早盤受股市走跌影響，一度貶破32.9元價位，不過午後貶幅逐漸收斂，並在尾盤由貶轉升，最後收在32.834元、升值2分，成交量15.28億美元。

儘管台積電今日收平，不過台股受到美股暴跌連動，電、金雙主流紛紛熄火，週五下跌139.36點，收在22576.07點，三大法人合計賣超380.06億元。其中，外資續賣超295.02億元。

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匯銀主管表示，美元大跌，台幣相對貶值壓力獲得舒緩，外資雖然仍偏匯出，也轉趨觀望，同時，老大（央行）尾盤調節也有些幫助，台幣幾乎收在今日相對高點，不過下週台幣能否續揚，還是要看台股表現與外資態度，而台股與美股又有高度關聯性。

近期美股籠罩在川普關稅政策的朝令夕改的不確定性，對於關稅引發通膨、經濟疑慮也正在加深中。

本週台幣先貶後升，最後仍小貶1.4分或0.04%，週線連2黑。目前市場關注下週美烏在沙國和談的進展，另外，今晚美國將發布非農就業報告，美國經濟是否有放緩跡象，影響聯準會利率決策。

根據央行統計，美元指數今日持續大跌0.3%，主要亞幣升貶不一，其中，日圓勁揚0.49%仍是最強亞幣，台幣升0.06%、新幣升0.1%、韓元小貶0.01%、人民幣貶0.02%。

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