乾杯燒肉居酒屋 插旗墾丁渡假飯店Hotel Dùa

乾杯旗下乾杯燒肉居酒屋首次進駐渡假飯店。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕乾杯（1269）旗下乾杯燒肉居酒屋首次進駐渡假飯店，第17家分店插旗墾丁全新渡假飯店Hotel Dùa，為乾杯進軍旅遊熱點指標性的一步。

乾杯表示，乾杯墾丁店位於Hotel Dùa飯店1樓，距離墾丁大街僅需步行1分鐘，佔地81坪，提供88個客席；空間設計由日本知名室內設計師-道下浩樹操刀，將乾杯的日式居酒屋風格與大自然元素巧妙結合，引入了全新的渡假氛圍。

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因應多人旅遊聚餐需求，特別設置了可靈活分隔空間的隔間設計，非常適合團體聚餐與派對活動使用，同時推出墾丁限定的乾杯經典燒肉搭17款西班牙派對調酒。

乾杯集團董事長平出莊司表示，許多客人都喜歡在外國朋友來訪時，到乾杯用餐體驗台灣人情味，一直是集團引以為榮的成就，墾丁這著名的觀光勝地，對於我這一代人的青春而言，是一個充滿憧憬的地方。

過去因負面爭議影響，讓許多遊客望而卻步，希望乾杯的加入能成為「墾丁的新火種」，發揮「國民外交官」的角色，且連鎖餐飲價格統一，旅客能消除對於價格波動的顧慮，安心用餐。

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