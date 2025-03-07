2月出口年增31.5％ 對美出口超中港為24年首見

財政部今公布2月出口413.1億美元、創歷年同月最佳，2月對美國出口值高於中國及香港，為2001年2月來首見。示意圖。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2月出口413.1億美元、創歷年同月最佳，月增6.7%、年增 31.5%，連續16個月成長，主因去年2月適逢農曆春節，基期偏低；累計1至2月出口800.2億美元、創歷年同期新高，年增16.8%。值得注意的是，2月對美國出口值高於中國及香港，為2001年2月來首見。

2月進口則是347.6億美元，月增20.9%、年增47.8%；累計1至2月進口634.9億美元、年增9.3%。出、進口相抵，2月出超65.5億美元、年減13.6億美元；累計1至2月出超165.3億美元、年增61.2億美元。

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財政部表示，由於新興科技應用商機持續熱絡，部分客戶因應美國關稅政策變數而提前拉貨，2月出口值 413.1 億美元，創歷年同月最佳，且因上年適逢春節，年增率高達 31.5%，連續16個月正成長；在半導體設備購置回溫及AI產業鏈國際分工運作帶動下，進口年增47.8%。累計1至2月出口800.2億美元、為歷年同期新高。

主要貨品中，2月出口全面揚升，其中資通與視聽產品出口增 65.5%至140.7億美元，刷新單月最高紀錄。累計前2個月，AI、高效能運算等應用需求強勁，持續挹注資通與視聽產品、電子零組件出口，年增率各為48.2%、13%；礦產品、化學品則分別受國際油價低檔震盪、海外同業低價競爭及市況不佳等影響，各年減8.4%、7.7%。

5大市場中，2月對歐洲以外出口同呈雙位數成長，對美國升幅65.6%尤為顯著，且出口值自高於中國與香港，為2001年2月來首見。累計1至2月對美國、東協出口規模俱創同期新高，分別年增 30.5%、19.4%，對日本、中港出口各增12.8%、5.3%，對歐洲則減 12.1%；另，對墨西哥成長3.2倍，貢獻總出口增幅亦達 4.0 個百分點。

展望未來，財政部表示，今年全球景氣大致延續溫和擴張態勢，而人工智慧技術與相關應用加速開展，對國內半導體先進製程及資通訊等供應鏈需求依然殷切，均有利支撐我國出口動能，第1、2季可望維持穩定上升趨勢，但須注意隨美國關稅政策而升高的貿易保護主義、國際地緣政治衝突等風險對全球經濟之牽制效應。

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