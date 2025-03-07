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廣達2月營收創單月次高 持續擴大美國AI產能

2025/03/07 17:28

廣達2月營收1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%。（資料照）廣達2月營收1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨，2月營收1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%，創下歷史同期新高、歷年單月次高佳績，今年前2個月營收2930.71億元、年增達86.4%，進一步改寫同期新猷，管理層因應美系雲端服務供應商（CSP）強勁需求，將繼續擴大美國加州、田納西州據點的營運規模。

廣達2月筆電出貨310萬台，月增10.71%、年增6.89%，管理層預估，今年資本支出150億元至160億元，年增7.14%至14.28%，主要用於開發AI新品、招募人才，以及擴建旗下產能等事宜，集團自2018年起大舉擴增中國以外地區產線，包括揮軍泰國、越南以及美國設置製造據點。

儘管美國關稅政策衝擊全球資通訊產業鏈，不過，由於廣達已具備擴產用地，不需從零開始，因此影響相對較小，管理層看好GB200伺服器會在第2季放量，而通用型伺服器比重將進一步低於去年第4季的比重，因此毛利率表現會是後續的觀察重點，此外，集團也將不斷關注整體市場變化。

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