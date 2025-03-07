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春節因素消退！2月CPI年增1.58％ 近4年新低

2025/03/07 16:29

主計總處公布2月CPI年增1.58%、漲幅創47個月新低，其中水果上漲17.16%。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布2月CPI年增1.58%、漲幅創47個月新低，其中水果上漲17.16%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕2月通膨率跌破2%！主計總處今公布2月消費者物價指數（CPI）年增1.58%、漲幅創47個月新低，主因春節因素消退，加上蛋類及成衣等價格下跌；剔除蔬果及能源後，核心CPI漲0.98%、漲幅為49個月新低。主計總處表示，目前整體物價相對平穩，但外食及房租仍呈上漲趨勢，預料3月CPI年增約2.1%。

主計總處表示，2月CPI較上年同月漲 1.58％，主因蔬果、肉類、水產品及外食費等食物類價格上漲，加上房租及醫療費用漲勢延續；但部分服務費用如個人照顧服務費、旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等，因今年農曆春節暫時性漲價因素至2月多已消退，且上年同月有春節基數較高，加上蛋類及成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅。

368個查價項目群中，扣除4項本月非屬產季水果，上漲者266項、權數合計68.8％，持平者9項、權數合計1.0％，下跌者89 項、權數合計30.2％。

7大類指數中，以食物類年漲3.98％最多，主因水果受先前颱風豪雨遞延影響，價格上漲17.16％，加上蔬菜、食用油、外食費、肉類及水產品漲13.74％、5.43％、3.14％、2.88％及 2.58％；但蛋類價格下跌22.2％，抵銷部分漲幅。

另，居住類年漲2.18％次之，主因房租上漲2.56％，加上電費及住宅維修費分別上漲 4.48％及 2.64％所致。

至於行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，2月平均年跌0.44%，連續7個月下跌，其中雞蛋因供過於求下跌25.91%最多，沐浴用品跌1.99%，牙膏及牙粉跌1.79%，米價跌1.35%；但豬肉漲3.15%、醬油漲2.96%、麵粉漲2.56%、麵包也漲2.42%。

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