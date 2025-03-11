LTN經濟通》川普翻雲覆雨 掀起跨大西洋危機？

在聯合國安理會的俄烏戰爭決議案表決上，美中俄罕見站同一陣線。（歐新社資料照）

川普兌現美國優先 不惜拋棄盟友

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普上任美國總統後，世界似乎有了地殼變動式變化。他先是簽署大量行政命令，不斷向各國家祭出關稅威脅，且他於1月23日在世界經濟論壇上向全球菁英宣告，他將兌現「美國優先」的競選承諾，必要時會拋棄盟友。

外媒指出，川普的言論向美國盟友和各企業發出了保護主義警告。幾天來，盟國官員對川普不斷威脅要對友好國家徵收關稅、奪取其他國家的領土感到困惑。

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一些親近美國的盟友一再表達希望更自由的貿易，這些官員稱，如果川普堅持加徵關稅，大西洋兩岸的經濟可能會遭受打擊。

根據歐盟美國商會發布1份調查顯示，九成在歐洲設點的美國企業認為，歐美經濟關係將在未來數年內惡化，主因美國總統川普預計實施的關稅等政策。

歐盟經濟專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）和世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）指出：「如果我們回到上世紀30年代那樣相互徵收報復性關稅的局面，全球生產總值將遭受兩位數的損失，所有人都將為此付出代價。」

他再說：「經濟孤立的國家不會繁榮。歷史告訴我們，上世紀30年代的保護主義和經濟分裂導致了大蕭條。」

白宮宣布終止對烏克蘭軍援，這令歐洲擔憂。（歐新社資料照）

俄烏停戰否 美與西方盟國分裂

2月24日，俄烏戰爭滿3週年，美國總統川普聲稱未來數週內，俄烏戰爭可能結束。儘管結束戰爭是各方目標，但在聯合國安理會的俄烏戰爭決議案表決上，美中俄卻罕見地站同一陣線，也似乎代表著，美國與西方盟友之間決裂擴大。

美國有線電視新聞網（CNN）指稱，這是美國長期外交政策驚人轉向，與侵略者攜手，反對烏克蘭與歐洲盟友支持的決議案，顯得十分詭異。

紐約時報（New York Times）則形容，美國已與過去徹底分道揚鑣。聯合國上演的攤牌戲碼，形同與西方盟友在俄羅斯與歐洲安全議題上公開決裂，川普的外交政策劇烈轉向。

美聯社則解讀，過去1個多月，川普的舉措顯示美國和歐洲的安全夥伴關係已經開始鬆動，對此感到憂心的歐洲國家也加快討論區域團結，尤其是防衛部分。

彭博社亦指，這是俄烏戰爭以來， 美國跟俄羅斯首度在安理會上站在同一陣線，也顯示美國跟歐洲的分歧加深。

川普上任後，簽署大量行政命令。（歐新社資料照）

川普考慮放棄北約（NATO）領導權

3月3日，白宮宣布終止對烏克蘭軍援，這令歐洲擔憂，川普此前曾就北約發出的威脅，如今更須籌措應對。對此外媒指出，自2月28烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮大吵後，就可以料到美國對烏克蘭的支持將快速消退。

自第二次世界大戰戰後北約建立以來，美國一直佔據領導地位。自那時起，北約歐洲盟軍總司令一職一直由美國高階將領擔任。但4日，傳出川普考慮放棄北約（NATO）領導權，他強調，只有那些足夠投入軍事支出的國家，才應該享有美國的防衛支持。

6日，歐盟召開領導人緊急峰會，討論美國總統川普強勢主導下的俄烏戰局，以及迅速增加各國防衛預算等重要議題。

雖然歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），提案鬆綁預算規定，讓成員國可增加防衛預算，提供1500億歐元貸款，採購優先項目的軍事裝備。

然而對一些債台高築的國家來說，要提高防衛預算其實很有難度，目前歐盟成員國中，有5個使用歐元的國家，債務規模已達GDP的100%，例如比利時、希臘、西班牙、義大利和葡萄牙。此外身為歐洲最大經濟體的德國，債務也達GDP的62%。

據彭博經濟團隊估算，若歐洲5個最大國家將國防支出占國內生產毛額比率提高到4%，則未來10年每年的支出額約2700億美元，整個歐盟1年GDP高達20兆美元而言，要說歐盟承擔不起這筆支出也不是，歐洲確實握有籌碼，但現在問題是歐洲會不會這麼做。

種種跡象顯示，美國跟歐洲的分歧加深。（路透資料照）

美國對歐洲的挑戰 大於俄羅斯

從歐洲角度，俄羅斯只是威脅到安全，但美國卻在幾乎所有層面都構成了挑戰，例如拋棄盟友和烏克蘭、否定歐洲也就是西方的價值觀、對全球挑起貿易戰，如今歐洲各國日益憂心自二戰後建立起的歐美關係正瀕臨崩潰。

英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）資深研究員戴維斯（Nigel Gould-Davies）稱這是「前所未見的跨大西洋危機」，「美國跳過歐洲與俄羅斯協商並干預歐洲政治，這不僅是與歐洲脫鉤，還代為作主並擾亂歐洲」。

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