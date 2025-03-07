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迎旺季!台塑四寶2月營收出爐 台塑、台化月增雙位數

2025/03/07 16:13

台塑、台化1月營收月增雙位數。（資料照）台塑、台化1月營收月增雙位數。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今日公告2月營收，受到旺季即將來臨，台塑（1301）、台化（1326）月增率達雙位數、表現最優，對於未來展望，四寶董總多認為第二季營收應可優於首季，但也認為「川普不確定性是未來最大的風險」。

台塑2月營收161.30億元，月增15.4％、年增24.7%；南亞（1303）2月營收220.81億元，月增7.9％、年增32.1%；台化2月營收271.43億元，月增13％、年增5.7%；台塑化（6505）2月營收549.86億元，月減7.7％、年減3.7%。

台塑表示，第1季適逢農曆春節，出貨天數減少，第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上第2季開工率高於第1季、產銷量增加，預期第2季營運可望優於第1季。

南亞指出，電子材料營運改善 、乙二醇產品銷量提高，加上美國聚酯產品下游增加在地採購，估計3月營收較2月增加；此外，也看好第二季營收將較首季增加。

台化認為，第一季營收恐不如比去年第四季，主要是農曆年售量減少，不過其他地區拓銷不錯，售量減少有彌補一些；至於第二季雖受到川普效應影響，可能不如理想，但旺季確實已到，營收將有較大幅的成長，不過最終情況，還是要看3月關稅戰後續發展及中國兩會後的措施。

台塑化則說，就產能利用率來看，3月煉油廠配合年度定檢，平均日煉量為39.1萬桶，預計第一季平均日煉量45.7萬桶，產能利用率為85%；輕裂廠因應下游需求不佳，預計第一季平均產能利用率約58%。

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