晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鳳凰2024年EPS 3.75 元 創12年新高

2025/03/07 15:39

鳳凰2024年EPS創12年新高。（擷取官網）鳳凰2024年EPS創12年新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰（5706）2024年合併營收31.45億元、年增42.8%，創掛牌以來新高，稅後盈餘3.02億元，每股稅後盈餘 3.75 元，創12年新高。今日董事會並通過分派股利，擬配發每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，保持上市櫃24年以來連續發放股利。

鳳凰表示，去年延續疫後旅遊需求復甦，旅遊市場呈現成長趨勢，另外在高航空票價及通膨影響旅遊成本增加，導致旅遊團費上揚，帶動公司整體營收成長，並創下上市櫃以來新高紀錄。

展望今年，鳳凰將增加包機、包船業務，提高成長動能，目前已完成寒假過年期間關島及日本北九州包機，並已上架日本東北（花卷/仙台）包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。包船部分主打歌詩達郵輪，總計共27航次，同時，代理銷售重磅回歸的麗星郵輪探索星號、領航星號及MSC榮耀號。

鳳凰指出，在航空公司增加新航點、航線下，也將積極配合新航點推出多樣行程，例如聯合航空開航關島、長榮航空開航達拉斯、國泰航空恢復羅馬及開通慕尼黑、布魯塞爾、中東籍航空公司增加台北航線等，為旅遊市場增添豐富性，有機會創造新需求。

鳳凰說，頂級歐洲河輪包船已完成2025年春季萊茵河及秋季多瑙河產品上架銷售，市場反應熱烈。金鳳凰英、愛16天獲得2024國際金旅獎肯定、金鳳凰瑞士也持續熱銷，並規劃上架高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊，以滿足高端旅遊市場需求。

此外，鳳凰指出，獎勵旅遊市場在疫後逐漸加溫恢復需求，除了有更多新路線可包裝，更有預算增加趨勢，可為營收成長增添動能，而為符合ESG永續潮流，持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇，持續推動綠色旅遊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財