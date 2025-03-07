鳳凰2024年EPS 3.75 元 創12年新高

鳳凰2024年EPS創12年新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕鳳凰（5706）2024年合併營收31.45億元、年增42.8%，創掛牌以來新高，稅後盈餘3.02億元，每股稅後盈餘 3.75 元，創12年新高。今日董事會並通過分派股利，擬配發每股現金股利2.75元、股票股利0.5元，保持上市櫃24年以來連續發放股利。

鳳凰表示，去年延續疫後旅遊需求復甦，旅遊市場呈現成長趨勢，另外在高航空票價及通膨影響旅遊成本增加，導致旅遊團費上揚，帶動公司整體營收成長，並創下上市櫃以來新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

展望今年，鳳凰將增加包機、包船業務，提高成長動能，目前已完成寒假過年期間關島及日本北九州包機，並已上架日本東北（花卷/仙台）包機，提供喜愛日本旅客賞雪、賞櫻及東北美景最佳路線選擇。包船部分主打歌詩達郵輪，總計共27航次，同時，代理銷售重磅回歸的麗星郵輪探索星號、領航星號及MSC榮耀號。

鳳凰指出，在航空公司增加新航點、航線下，也將積極配合新航點推出多樣行程，例如聯合航空開航關島、長榮航空開航達拉斯、國泰航空恢復羅馬及開通慕尼黑、布魯塞爾、中東籍航空公司增加台北航線等，為旅遊市場增添豐富性，有機會創造新需求。

鳳凰說，頂級歐洲河輪包船已完成2025年春季萊茵河及秋季多瑙河產品上架銷售，市場反應熱烈。金鳳凰英、愛16天獲得2024國際金旅獎肯定、金鳳凰瑞士也持續熱銷，並規劃上架高端火車旅行、南美祕魯及2026年南極旅遊，以滿足高端旅遊市場需求。

此外，鳳凰指出，獎勵旅遊市場在疫後逐漸加溫恢復需求，除了有更多新路線可包裝，更有預算增加趨勢，可為營收成長增添動能，而為符合ESG永續潮流，持續在公司旅遊產品中，規劃加入環保永續元素，推動綠色旅遊、符合綠色採購範疇，持續推動綠色旅遊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法