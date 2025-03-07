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助餐飲零售AI數位轉型 CPC提供最高10萬培力輔導專案

2025/03/07 15:18

中國生產力中心成立數位轉型培力機構，提供最高10萬元的培力補助及輔導專案。（記者廖家寧攝）中國生產力中心成立數位轉型培力機構，提供最高10萬元的培力補助及輔導專案。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應國內內需產業的AI與數位雙軸轉型需求，財團法人中國生產力中心（CPC）表示，今年在經濟部支持下，成立數位轉型培力機構，提供最高10萬元的培力補助及輔導專案。

CPC昨（6日）辦理「2025跨越70風華再起」成果交流與零售餐飲暨連鎖聯誼會。CPC表示，本次活動為疫後連續辦理第四年，零售、餐飲、連鎖加盟、婚宴文創等商業服務產業代表及產學公協會等共襄盛舉。

CPC表示，我國去年度零售業營收4兆8530億元、餐飲業營收1兆378億元，全年營業額雙雙創新高。其中，餐飲業營業額年增3.6%，連續2年突破兆元大關，顯示國內外經濟「食」力強勁成長動能。

零售業方面，全年營業額中占比最大的綜合商品零售營收1兆5421億元亦創歷年新高，百貨公司、超市、便利商店、量販店等主要零售通路的全年營業額皆創新高，顯示消費者對多元品項與便捷購物需求持續增長。

CPC分析，觀察上述標竿產業的共通點皆是積極拓展多元行銷管道與線上通路，善用數位科技並導入人工智慧（AI），布局虛實整合（OMO）的永續新型商業模式，顯示AI應用與發展已生根至零售領域，主導電商營運核心，AI應用能力儼然成為企業與個人競爭力的分水嶺。

有鑑於此，CPC為協助企業因應AI與數位的雙軸轉型，今年度在經濟部中企署和商業署指導下，成立數轉培力機構，提供最高10萬元的數轉培力補助及輔導專案。

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