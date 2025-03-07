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「干政」顧人怨？CNN：華爾街拋棄馬斯克 特斯拉股價快腰斬

2025/03/07 19:42

馬斯克帶領聯邦政府效率部（DOGE）大幅裁減僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動。（歐新社）馬斯克帶領聯邦政府效率部（DOGE）大幅裁減僱員，美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克熱衷政治，帶領聯邦政府效率部（DOGE）大幅裁減僱員，已在全美各地引發示威抗議，又試圖影響德國大選，引爆抵制特斯拉的呼聲。今年2月，特斯拉在德國的新車註冊量暴跌76.3%，在法國下降26%，自川普勝選以來，特斯拉股價已大跌超過 45%。《CNN》直言，華爾街正在拋棄馬斯克。

綜合《華爾街日報》及《CNN》等外媒報導，特斯拉股價在川普贏得總統大選後一度飆升，投資者當時寄望馬斯克與川普的密切關係將有利於他的企業。投資者還樂見馬斯克格外重視特斯拉的AI和機器人技術，特斯拉計劃在2026年開始生產首款完全自動駕駛汽車。

然而，今年以來特斯拉股價已累計下跌35%，抹去選後大部分漲幅。自川普勝選以來，特斯拉股價已大跌超過 45%。若自川普正式就任估算，特斯拉市值已蒸發 38%，反映市場對馬斯克的多重身份擔憂加劇。

美國各地近來出現針對特斯拉的抗議行動，部分地區甚至傳出特斯拉車輛遭到破壞或塗鴉。分析師蒙斯特（Gene Munster）指出，馬斯克過去確實打破企業領導者的傳統模式，如今他同時操盤多個領域，恐怕難以兼顧，加上美中關係緊張，中國政府是否會對特斯拉採取不利行動，也讓市場擔憂。

最新數據更顯示，特斯拉今年在歐洲市場的銷量持續大跌，在德銷量年減76%，義大利年減55%，葡萄牙年減53%，挪威、丹麥及法國也下滑4成以上。在中國銷量幾乎腰斬，年減49%。美國銷量減幅雖僅5%，卻是連續4個月下滑。

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