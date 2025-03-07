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台科大攜手業界簽署1800萬產學合作 每年還發240萬獎學金

2025/03/07 15:20

台科大與研華簽署產學合作協議。（台科大提供）台科大與研華簽署產學合作協議。（台科大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕加強與產業連結！台科大與研華公司近日簽署3年共計1800萬元產學合作協議，另再額外提供每年240萬元獎學金予參與產學合作的研究生，以鎖定智能設備及AI邊緣運算相關領域，進一步擴大台灣及全球人才培育。

台科大表示，產學合作計畫預計分期簽署，每期以3年時間為限，將投入600萬元為基礎作為產學合作預算。項目將涵蓋如人工智慧、物聯網、資訊安全管理、能源與公用事業等應用，並聚焦於創新科技人才培養及技術研發。邊緣運算與AI技術的發展正迅速改變許多產業的運作模式，企業的轉型將提供學生學習與發展平台。

台科大校長顏家鈺表示，校方長期致力於科技創新與跨領域學術研究，也持續積極與各產業進行產學合作，為學生打造兼具真實與前瞻的學習環境。而身為全球工業物聯網領導廠商的研華，在科技領域的領先地位及技術研發成果，也讓雙方看見合作機會。

研華則表示，未來將以「邊緣運算與Edge AI的全球領導者」為目標，並計畫在全球市場進行積極佈局。透過此次合作，未來將以每年主題式研發計畫為基礎，結合台科大多元專業領域及研發能量的優秀教師，配合研華未來中長期策略，規劃各項產學合作計畫。

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