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威剛2月營收寫同期次高 預估3月穩步向上

2025/03/07 15:15

威剛董事長陳立白說，第一季是今年記憶體產業的谷底，第二季起將一路正向發展。（資料照）威剛董事長陳立白說，第一季是今年記憶體產業的谷底，第二季起將一路正向發展。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體價格止跌與新增大廠訂單，記憶體模組大廠威剛（3260）2月營收33.43億元，月增18.79%，並創同期歷史次高，僅微幅低於2007年2月。威剛董事長陳立白預期，第一季是今年記憶體產業的谷底，第二季起將一路正向發展。

威剛表示，近期DRAM與NAND Flash現貨價都見回穩，不僅通路客戶備貨明顯提升，也接獲多家大廠新訂單，3月可望延續出貨動能，推升本季營運穩步向上。

陳立白指出，AI應用發展持續發酵，不僅讓HBM供不應求，伺服器用DDR5供貨也相當吃緊，使得原廠產能排擠加劇，加上多家NAND Flash原廠陸續減產效應顯現，記憶體市況已嗅到春天氣息。

他說，在供給獲得控制、市場庫存逐步回歸健康狀態下，近期DRAM與NAND Flash合約價都可望築底，再跌空間相當有限。

陳立白強調，地緣政治與各國關稅政策仍多變數，上游原廠在產能配置、資本支出都更為謹慎，並以提升獲利為前提，增加高附加價值產品生產比重。綜觀產業供給、需求等面向都轉趨樂觀，預期第一季是今年記憶體產業的谷底，第二季起將一路正向發展。

威剛2月兩大主力產品DRAM模組與SSD營收均月成長逾2成，其中，DRAM模組營收攀升至17.97億元，為2024年6月以來單月新高，占營收比重拉升至53.74%；SSD占比為33.78%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.48%。累計今年前2月營收達61.57億元。

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