要乾淨綠能！水利署攜廉政署合作 推動小水力發電廉政平臺

水利署長賴建信拜會廉政署長馮成。（水利署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為落實政府再生能源發展政策，經濟部水利署積極推動小水力發電，水利署也與檢廉機關跨域合作，成立小水力發電廉政平臺，杜絕外力之不法介入及不當干擾，水利署長賴建信於今（7日）至廉政署拜會署長馮成。

賴建信指出，廉政署與水利署已攜手成立多個重大工程採購廉政平臺，確實有助公務機關建構安心、優質且有尊嚴的工作環境，並且讓業務推動順利，執行成效獲得外界好評。

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為配合政府綠能政策，水利署近年積極推動小水力發電，加速再生能源發展，並協助企業落實ESG永續發展理念，希望延續與廉政署合作的經驗，藉由小水力發電廉政平臺防杜不法外力介入干擾綠能產業發展，使全民共享廉能政府成果。

馮成則表示，水利署推動採購廉政平臺至今已展現許多成功典範案例，受到外界多方肯定與正面評價。

他表示，國內能源正處於轉型階段，綠能產業蓬勃發展，廉政署未來將全力支持協助，期待經由廉政平臺跨域合作，建構安全、安心的優質環境，積極預防違失情事，共同展現排除不法、協力維護綠能建設決心，健全綠能產業發展。

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