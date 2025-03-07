長榮海運被點名！路透：美擬對中國製造船隻收港口費 馬士基等全在榜上

長榮海運被點名！路透指出，美擬對中國製造船隻收泊港費，馬士基、長榮海運等業者

榜上（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬士基、長榮海運等業者剉咧等！路透報導，根據1份行政命令草案表示，美國計劃對任何包含中國建造或懸掛中國國旗的船隻停靠美國港口收取費用，而該計畫可能波及主要貨櫃運輸業者，包括丹麥的馬士基集團（Maersk）、長榮海運等主要航運業者。

記者尚未聯繫到美國政府和中國官員以取得回應。

請繼續往下閱讀...

根據路透社今天所見美國政府今年2月27日的行政命令草案，美國總統川普政府正在起草這項行政命令，旨在重振美國造船業，並削弱中國對全球航運業的控制。

根據行政命令草案，「無論是在何處建造，或懸掛何國旗幟，如果船隻所屬船隊包含在中華人民共和國建造或註冊的船隻」，進入美國港口時應收取費用。

報導指出，這項計畫可能波及主要貨櫃運輸業者，包括瑞士的地中海航運公司（MSC）、丹麥的馬士基集團（Maersk）、德國的赫伯羅德輪船公司（Hapag-Lloyd）、台灣的長榮海運，以及載運糧食、燃料和汽車的船隻營運商。

草案也要求美國官員與盟友及合作夥伴交涉，希望他們採取類似行動，否則可能面臨報復。

該文件源自美國貿易代表辦公室上個月提出的1項提議，在對中國在全球造船、海運和物流領域日益佔據主導地位進行調查後，該辦公室提議對進入美國港口的中國製造船隻徵收高達150萬美元的費用。

1個關鍵的區別是，行政命令草案沒有包括美國貿易代表辦公室的措辭，該措辭規定，當中國建造的船舶佔運營、計劃交付或訂購的船舶的25%或更多時，將對船隊徵收港口費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法