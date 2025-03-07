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美在關稅、貿易戰中得到什麼？中外長王毅5問 要美盤點一下

2025/03/07 15:14

美在關稅、貿易戰中得到什麼？中國外交部長王毅提出5問，要美盤點一下中國外交部長王毅。（歐新社檔案照）美在關稅、貿易戰中得到什麼？中國外交部長王毅提出5問，要美盤點一下中國外交部長王毅。（歐新社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普關稅不斷升級，美中關係越來越緊繃之際，中國外交部長王毅週五（7日）直球對決，要美盤點一下，並5問美國在關稅戰、貿易戰中得到什麼？他表示，中美經貿關係是相互的、對等的，若選擇合作，將實現互利共贏；若一味施壓，中國必將堅決反制。

外媒報導，王毅在14屆全國人大3次會議記者會上，就「中國外交政策和對外關係」做上述表示。

記者提問，川普重返白宮不久，就以芬太尼為由對中國輸美商品加徵新1輪關稅，中方在接下來的4年裡與川普政府打交道的方式將有何不同？

王毅以「行有不得，反求諸己」回應，並5問美國，你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了什麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通膨是好轉了，還是惡化了？民眾的生活變好了，還是變糟了？

他指出，中美經貿關係是相互的、對等的。若選擇合作，將實現互利共贏，若一味施壓，中國必將堅決反制。

王毅說，作為當今世界最大的開發中國家和已開發國家，中美都將在這個星球上長久存在下去，因此必須和平共處。正如主席習近平今年初在與川普總統通話時指出的，衝突對抗不應成為選擇。中美兩國擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴，相互成就，共同繁榮。

最後他說，中方將繼續依照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，致力於中美關係的穩定、健康、永續發展。同時，希望美方能傾聽兩國人民的聲音，認清歷史發展的大勢，客觀理性地看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，同中方一道，共同走好既有利於兩國、又造福世界的中美正確相處之道。

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