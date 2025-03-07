美國懲罰性關稅發威！中國前2月進出口遠低於預期

中國前2月出口成長放緩幅度超過預期，進口則創下2023年7月以來最大降幅。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國懲罰性關稅發威！中國前2月出口成長放緩幅度超過預期，進口則創下2023年7月以來最大降幅，國際貿易低迷，加上內需始終無法提振，恐衝擊北京當局設定的約5％成長目標。

中國海關總署表示，今年1至2月以美元計價的出口年增2.3%，遠低於《路透》調查預測的5%的增幅。倫敦證交所集團（LSEG）的數據顯示，這是去年4月出口年增僅1.5%以來的最低增速。

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今年1至2月，中國進口年減8.4%，為2023年7月以來最大降幅，分析師預估為年增1%，令市場大感意外。

隨著美國總統川普重返白宮，由於預期美國將對中國徵收更高關稅，中國出口商自去年年底以來便紛紛搶先出口貨物。

川普對中國進口商品首次加徵10%關稅於2月4日生效，3月4日又宣布再加徵10%關稅，累計關稅達到20%。

儘管美中緊張關係升高，北京當局在本周的全國人大會議上仍公布今年約5%的成長目標，同時承認內需疲軟，並將通膨目標調整至十幾年來最低水準。

中國官員面臨越來越大的壓力，被迫推出更強的刺激措施，提振國內消費和房地產產業，同時減少經濟對出口和投資的依賴。 去年出口貢獻了中國GDP（國內生產總值）的近四分之一，美國是中國最大的貿易夥伴。

自去年年底以來，北京當局一直試圖透過「以舊換新」補貼來鼓勵民眾購買特定商品，以促進消費；今年1月相關部門擴大了「以舊換新」計劃，將智慧手機和更多家電納入其中。

作為擴大財政刺激方案的一部分，北京當局在本週的全國人大會議上承諾，將再發行3000億元人民幣超長期特別國債，用於消費者補貼支持。但分析師指出，此舉效力難以持續，因為消費者不可能每年都更換昂貴的耐用物品。

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