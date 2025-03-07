加油族等等！下週油價大降0.4元

下週國內油價大降0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等！國際油價走低，中油仍實施平穩措施，吸收後下星期國內油價有望大降0.4元、柴油降0.8元；發油量最大的95汽油回到每公升30.8元，是近7週最低價。

國際油價因OPEC+擬於 4月起鬆綁減產措施、美國商用原油庫存增加而下跌；中油累算至3月6日的調價指標7D3B週均價為71.37美元，較上週75.91下跌4.54美元；本週新臺幣兌美元匯率為32.875，較上週32.779貶值0.096元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.7元。

但中油啟動雙平穩措施，吸收後，下週汽油預估實際調降0.4元、柴油調降0.8元。若依照降幅，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升28.1元。

最終實際調整金額有待本週日中午12點，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公告。

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