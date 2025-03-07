台泥招募數位智能領航師 直屬總執行長進入決策核心

台泥企業團啟動校園徵才計劃，今年特別推出「生成式 AI 張安平」，以數位科技的創新方式在網路上與年輕人才互動。 （台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕數位化轉型已成為企業永續發展的關鍵戰略，台泥（1101）企業團宣布啟動數位智能領航師（Digital Intelligence Navigators, DIN）計畫，直屬企業團總執行長張安平辦公室，尋找數位與AI領域的頂尖人才。

台泥表示，獲選者將接受為期3個月的跨事業體培訓，隨即承接數位智能專案，運用內部外部資源，與台灣、中國、歐洲等不同國籍夥伴合作，快速養成產業關鍵知識，進入台泥的全球決策核心。

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為展現 AI 驅動企業變革的決心，台泥特別推出「生成式 AI 張安平」，以數位科技的創新方式在網路上與年輕人才互動。

張安平表示，「未來，最成功的人和企業將不再是被動適應者，而是主動塑造者」，AI 正在重塑企業的核心競爭力，而台泥 DIN 計畫不僅是技術專案，更是企業決策的關鍵推動力。

DIN計畫也將賦予年輕數位人才影響企業未來的決策權，參與智能電網專案、碳排管理、供應鏈 AI 最佳化、能源預測與智能儲能，推動台泥在跨產業、跨國界的數位與低碳轉型。

台泥DIN 人才招募不受學歷、科系、年資或國籍限制，只要具備 AI 與數據技術實戰經驗，且擁有遠見膽識、國際視野、跨文化協作力，並能突破傳統框架思維，即有機會加入台泥數位轉型核心團隊。

台泥將陸續於陽明交通大學、成功大學、台北科技大學、清華大學及台灣科技大學等舉辦校園徵才活動。

台泥企業團董事長張安平亦將親自出席3月8日台大校園徵才博覽會，與有志加入台泥的年輕人才對話，分享企業如何運用 AI 與數據驅動全球低碳轉型。

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