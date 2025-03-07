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台積電中科1.4奈米徵地添變 興農高球場會員赴台積電抗議

2025/03/07 11:08

興農高爾夫球場近百名會員，抗議興農獨攬徵收賣地補償鉅款。（記者黃旭磊攝）興農高爾夫球場近百名會員，抗議興農獨攬徵收賣地補償鉅款。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電興建中科1.4 奈米製程新廠，向最大地主興農育樂公司徵收90 萬平方公尺土地，不過，今天上午有興農高爾夫球場近百名會員，徒步走到台積電15A廠外抗議，會員權益促進會長陳永豐等代表怒稱，興農毀棄2022年7月協商承諾，獨攬徵收賣地補償鉅款，誓死抗爭到底。

「反對霸凌、反對背信、保留綠地留下球場」，興農高爾夫球場近百名會員上午在中科管理局門口喊口號，會員拉布條強調誓死捍衛會員證權益，包括球場執行長謝欣穎、總執行長廖文建及企業意見執行長何秋華等多人發言，指責興農育樂單方處分球場，與中科簽訂土地協議價購合約。

興農高爾夫球場會員權益促進會長陳永豐（中），率10名會員與興農育樂談判。（記者黃旭磊攝）興農高爾夫球場會員權益促進會長陳永豐（中），率10名會員與興農育樂談判。（記者黃旭磊攝）

陳永豐強調，球場遭市價徵收，會員不接受金額賠償，而是要求等值換發鄰近台中市區球證，若無法換發等值球證，強調要求比照市價賠償金額320萬元，符合公平合理原則。

興農高爾夫球場11名代表上午10時進入中科會議室，與興農育樂代表展開談判，興農育樂由律師陪同暫不回應外界提問，談判後，會員展開第二波抗議行動，徒步轉往台積電15A廠外喊口號爭取權益。

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