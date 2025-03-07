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急了？韓媒爆三星將換北美公關主管 遊說川普政府

2025/03/07 12:00

知情人士透露，三星準備更換北美公關主管，協助遊說川普政府。（路透資料照）知情人士透露，三星準備更換北美公關主管，協助遊說川普政府。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向韓媒透露，三星電子（Samsung Electronics）準備更換北美公關主管，預計接下來將找尋與美國川普（Donald Trump）政府和共和黨有關的人接替，協助三星在華府的遊說工作。

《東亞日報》報導，業界知情人士週四（6日）表示，三星電子北美子公司計劃更換現任執行副總兼北美公關主管李模楷（Mark Lippert），改為招聘一名與川普政府和共和黨關係密切的人士。李模楷在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期曾擔任國防部長辦公室主任，以及美國駐韓大使。前總統拜登（Joe Biden）上任後，李模楷在2022年3月加入三星電子。

自川普1月上任以來，三星面臨投資和關稅方面的多重風險。三星目前在美國德州泰勒市建造一座價值370億美元（約新台幣1.21兆元）的晶圓廠，但川普考慮廢除《晶片法案》的計劃將使三星原定獲得的47.45億美元（約新台幣1563.24億元）補貼面臨風險。除此之外，川普最近透露，半導體關稅可能達到25％甚至更高，這進一步加劇了人們的擔憂。

競爭對手迅速採取行動，也讓三星措手不及，晶圓代工龍頭台積電（2330）董事長魏哲家本週在華府與川普會面，隨後在白宮一同宣佈台積電將在美國加碼投資1000億美元（約新台幣3.3兆元）。三星的1名主管表示，基於北美局勢的瞬息萬變，目前正在積極尋求合適的人選，以加強公司的應對措施。

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