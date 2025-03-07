焦點股》創見：超額發股利6.1元 股價飆漲停

創見超額發股利6.1元，股價飆漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）去年每股稅後盈餘5.39元，董事會決議每股配發現金股利6.1元，創近9年新高，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率約6.94%，帶動今股價漲停達96.6元，上漲8.7元，截至10點，漲停後仍有委買量超過2千張。

創見董事會昨通過2024年度財報，全年營收100.83億元，年減3.93%；毛利30.7％，年增1.7個百分點；稅後淨利23.14億元，年增16.6%；每股稅後盈餘5.39元，較前年的4.63元為佳。

請繼續往下閱讀...

創見董事會決議盈餘分配案，擬每股配發現金股利5.61元，另由資本公積配發現金每股0.49元，共計配發現金股利每股6.1元，呈現超額配息，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率約6.94%。創見預計6月20日召開股東常會。

創見指出，綜觀2024年，記憶體市場受庫存去化與供給調整影響，價格維持上揚趨勢，惟終端需求復甦不如預期，客戶回補動能仍顯保守。創見憑藉彈性定價策略、庫存控管與生產效能提升，營運表現維持穩健，第四季營業毛利率達24.8%，全年營業毛利率達30.7%。

展望2025年，創見預估，記憶體產業將持續受 AI PC、邊緣 AI、高效能運算及雲端技術發展的驅動，儲存裝置需求成長可期。中國記憶體晶片製造商積極擴張產能，雖逐漸對記憶體市場供應鏈產生影響，改變記憶體市場競爭格局，但創見持續深耕工業市場與全球銷售通路，並力求創新突破，強化品牌價值，奠定核心競爭力，期許2025年再創營運佳績。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法