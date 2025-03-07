晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》創見：超額發股利6.1元 股價飆漲停

2025/03/07 10:21

創見超額發股利6.1元，股價飆漲停（資料照）創見超額發股利6.1元，股價飆漲停（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠創見（2451）去年每股稅後盈餘5.39元，董事會決議每股配發現金股利6.1元，創近9年新高，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率約6.94%，帶動今股價漲停達96.6元，上漲8.7元，截至10點，漲停後仍有委買量超過2千張。

創見董事會昨通過2024年度財報，全年營收100.83億元，年減3.93%；毛利30.7％，年增1.7個百分點；稅後淨利23.14億元，年增16.6%；每股稅後盈餘5.39元，較前年的4.63元為佳。

創見董事會決議盈餘分配案，擬每股配發現金股利5.61元，另由資本公積配發現金每股0.49元，共計配發現金股利每股6.1元，呈現超額配息，以昨收盤價87.9元計算，現金殖利率約6.94%。創見預計6月20日召開股東常會。

創見指出，綜觀2024年，記憶體市場受庫存去化與供給調整影響，價格維持上揚趨勢，惟終端需求復甦不如預期，客戶回補動能仍顯保守。創見憑藉彈性定價策略、庫存控管與生產效能提升，營運表現維持穩健，第四季營業毛利率達24.8%，全年營業毛利率達30.7%。

展望2025年，創見預估，記憶體產業將持續受 AI PC、邊緣 AI、高效能運算及雲端技術發展的驅動，儲存裝置需求成長可期。中國記憶體晶片製造商積極擴張產能，雖逐漸對記憶體市場供應鏈產生影響，改變記憶體市場競爭格局，但創見持續深耕工業市場與全球銷售通路，並力求創新突破，強化品牌價值，奠定核心競爭力，期許2025年再創營運佳績。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財