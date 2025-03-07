台積電百分之百不會變美積電！郭智輝：關鍵技術一定留台灣

賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家召開記者會說明台積電赴美投資案。經濟部長郭智輝今天在立法院被問及台積電不會變成「美積電？」郭強調：「百分之百不會」。（記者塗建榮攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天與台積電董事長魏哲家召開記者會說明台積電赴美投資案。經濟部長郭智輝今天在立法院被問及台積電不會變成「美積電？」郭強調：「百分之百不會」；郭也說，關鍵技術一定留在台灣，台灣優秀的工程師才可以開發出來，不是初來乍到的人就能做出關鍵技術。

媒體關切台積電未來在美國是否會成立關鍵技術研究中心，郭智輝表示，魏哲家昨天表示，美國的研發中心是屬於生產線優化的研發；媒體再問，美國總統川普想要的是否是關鍵技術研發中心，是否會要求加碼投資？郭智輝表示，魏哲家昨天講得很清楚，他派去的是製程上的研發人員，這對台積電來講就是它致勝的關鍵。

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郭智輝表示，台積電在主力上有1萬個研究次世代的研究人員，但線上生產上面如何讓良率提升這個才是最重要的，台積電的致勝關鍵式在線上的研究人員，到美國去要提升線上的製程良率，一定要靠這批研究人員，要當地的優秀人才都為台積電所用。

媒體詢問，賴總統說昨天這一投資沒有美方的壓力，郭智輝說，當然沒有美方的壓力；對於川普日前放話要課百分之百的關稅是否是美方的壓力？郭表示「應該不會吧」，這是美方的一個說法，廠商有廠商的應對方式，台積電的佈局是非常棒的佈局，就企業的策略來講，難得的一個好機會，台積電進去了，拿到了車票，能夠到下一個掌握全球半導體市場的最好的機會，台積電拿到了這把鑰匙。

對於關鍵技術到底會不會留在台灣，郭智輝表示，這個問題是非常清楚的，關鍵技術一定留在台灣，一定是台灣優秀的工程師可以開發出來，關鍵技術不是初來乍到的人就能做出關鍵技術，一定是有非常好經驗的人，一定是一個團隊，就跟打棒球一樣，大家的默契形成以後，才可以快速的達到雙殺、三殺這樣的結果。

而昨天台積電提到有11條生產線，要賴總統幫忙找土地，媒體詢問土地夠嗎？郭智輝表示，土地夠，水電再努力，應該是夠了；至於能源問題，郭智輝表示，能源我們一直都是在滿足國內市場的需求，能源是多元的選擇，這應該是能夠滿足的。

此外，記憶體大廠美光科技延攬台積電前董座劉德音擔任董事，郭智輝表示，這代表劉德音是非常優秀的，美光他們的選擇有技術上也有生意上的考慮。

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