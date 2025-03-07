川普祭100％關稅施壓台積電？卓榮泰：台灣是最重要生產基地

行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕台積電擴大對美投資，外界關注是否為美國總統川普以關稅戰施壓。對此，行政院長卓榮泰今（7）日指出，台積電未來在國內有許多既定及新設計畫，台灣當然是其最重要的生產基地，若國人在公共政策團結一致，未來就能繼續確保關鍵技術的領先地位。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。卓會前接受媒體聯訪，有媒體詢及，總統賴清德定調台積電赴美投資沒有美方壓力，卻被質疑川普祭出100%關稅、晶片大戰，是否算美方壓力嗎？

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卓榮泰表示，他首先要向全國的婦女同胞、女性夥伴，致上最高的敬意，感謝為台灣社會帶來許多建議、溫暖及溫柔，這是國家向前進步最大的原動力。

卓回顧，總統昨天與台積電董事長魏哲家在總統府有一場向國人公開說明的記者會，魏董事長說台積電未來在台灣的生產計畫不會改變，且會持續增加，這也如同昨天行政院院會向各位部長及國人所說的，台積電在國內許多縣市已有既定計畫，已經在執行當中的，也有在規劃當中的，甚至未來還有要新設的計畫。

卓榮泰強調，做為台灣最重要的產業，台灣當然是它最重要的生產基地，且會以台灣為研發的中心及核心，只要國人持續在公共政策團結一致，讓社會是一個適於投資、適於生產、適於製造，且有穩定的勞資關係，有充裕供應的能源政策 ，「我認為未來很長的一段時間內，台灣繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位，確保我們在關鍵產業鏈上面的關鍵地位，都是我們可以達到，而且也是必須達到的」。

另，賴總統昨在記者會也強調，政府沒有受到美國的壓力；這是台積電的成就、也是台灣共同的驕傲，更成就台灣更大的實力。魏哲家說，擴大對美投資是基於滿足客戶需求，台灣投資計畫不受影響，還會加速進行，今年要再蓋十一條生產線，但還不足以因應需求。

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