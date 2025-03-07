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韓媒不忍了曝殘酷差距！揭三星苦追不上台積電「關鍵」

2025/03/07 13:29

韓媒指出，三星（Samsung）的晶圓代工部門，正努力縮小與台積電（2330）的差距。（路透資料照，合成照）韓媒指出，三星（Samsung）的晶圓代工部門，正努力縮小與台積電（2330）的差距。（路透資料照，合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，三星（Samsung）的晶圓代工部門，正努力縮小與全球市佔超過60%的台積電（2330）的差距，但無論是從良率問題還是投資策略，都無法找到超越台積電的方法，反而讓自己陷入越來越深的困境。

《News Quest》報導，截至去年第4季，三星、台積電的市佔率差距擴大至約59個百分點。問題是，這種情況可能會持續幾年。

其中1個最大的原因是，兩間企業在生產設施的投資上，展現了鮮明的對比。三星在確保客戶方面遇到困難，在擴大投資方面也難以做出決定；台積電產能卻正在超越三星，並期宣佈在美國進行1000億美元（約新台幣3.28兆元）新投資計畫。

繼拜登政府時期宣布投資650億美元（約新台幣2.1兆元）後，台積電最近又宣布了一項1000億美元的新投資計畫，在美國投資額將擴大至1650億美元（約新台幣5.4兆元）。據悉，這1000億美元是台積電迄今在美國最大的投資。

台積電在美國亞利桑那州已經有3家代工廠，只不過這兩座工廠的建設尚未完工。有分析師表示，台積電宣布新的投資計畫，是由於美國總統川普對該公司徵收關稅的壓力。

不過也有人說，對於台積電來講，這並不是筆虧本生意。台積電的主要客戶包括輝達、超微、蘋果、高通等大型美國科企業，因此業界認為，在主要代工客戶所在的美國設廠，對於確保中長期競爭力是必要的。

但同樣從事代工業務的三星情況卻完全相反。三星代工部門在美國德州奧斯汀（SAS）設有製造工廠。此外，作為對美國政府補貼的回報，該公司同意在附近的泰勒市，建造兩座晶片生產工廠、1個研發中心和1座封裝設施。

不過，去年底啟動的先進封裝廠建設，卻因市場狀況而延期，啟動時間也從2024年推遲至2026年，進展並不迅速。

這與台積電今年初在美國亞利桑那州鳳凰城1廠量產4奈米產品、以及計劃2027年開始運營的第2廠，和計劃於2030年將生產2奈米及更先進的技術的第3廠，形成了鮮明對比。

韓媒指出，台積電、三星公司投入狀況差異最大的原因，在於客戶。與難以取得美國科技巨頭訂單的三星不同，台積電正獲得大量AI半導體訂單。

1業界人士表示：「投資代工設施，最終最重要的是獲得客戶訂單，但三星很難獲得客戶，因為它很難確保產量。」他補充：「這就是為什麼它（三星）無法像台積電那樣，大膽決定增加產能。」

兩家公司代工業務規模的差異，從近期的市佔率也可以看出來。根據市場研究公司TrendForce統計，三星的晶圓代工市佔率從去年第3季的9.3%，下降到第4季的8.2%，而台積電的晶圓代工市佔率則從同期的64.9%，上升至67.1%。

這也代表市，台積電早已搶走三星的市佔率，致使兩家公司的市佔率差距擴大至58.9個百分點。

三星晶圓代工廠今年專注於2奈米先進製程的量產和擴大產量，並致力於透過穩定良率來恢復競爭力。但據了解，該公司無法只專注於代工廠，因為一些代工廠人員正在轉移至記憶體業務。

這引發了市場擔憂，即台積電是否也將在2奈米技術上取得領先地位，而2奈米技術對於確保未來客戶至關重要。

雖然三星電子美國泰勒工廠尚未透露2奈米量產計劃，但台積電已宣布將在美國亞利桑那新廠引入2奈米製程。

據觀察，台積電在2奈米產量上處於領先地位。據業界人士透露，台積電台灣廠正在生產的2奈米良率為60%，三星卻未透露具體數字。

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