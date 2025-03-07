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慧洋2月每股稅前虧損0.28元

2025/03/07 09:55

慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）慧洋董事長藍俊昇。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）2月合併營收為9.78億元，受到1月下旬散裝船舶運價與指數仍為低谷， 2月單月營業淨損0.75億元，稅前虧損為2.11億元，自結每股稅前虧損為0.28元；累計前2月合併營收22.32億元，營業利益0.5億元，稅前虧損1.98億元，自結每股稅前虧損0.27元。

慧洋指出，散裝航運市況2025年呈現開低走高趨勢，以巴拿馬型日租金為例，1月平均日租金為8049美元，2月已回升至平均9375美元，主要係因農曆春節後季節性需求回補，然由於1月下旬運價指數仍處低谷，公司部分預收租金遞延至2月反映，慧洋亦利用淡季期間安排6艘船舶進塢整修，使2月淡季呈現虧損狀態。然而2月的指數回升也將反映至3月營收，再加上南美穀物即將進入出貨旺季，有助散裝市場向上攀升。

此外，慧洋表示，對於烏俄停戰後帶來之重建商機，不確定因素仍多，受限烏克蘭港口大小以及戰後碼頭設施損害嚴重，預期將有利於自備吊桿之中小型散裝船舶運輸進港，然實際需求仍依停戰時程與條件而定，散裝整體市況與中長期運價，仍取決於全球貿易活絡度與船舶運力供需狀況。

從船舶供給面來看，2025、2026年散裝交付新船投入數量仍偏低，而環保法規日趨嚴謹，造成老舊船舶營運成本增加，而有加速拆解之可能，因此慧洋認為散裝中長期供給面仍屬健康，而近年持續訂造節能新船加入營運，並適度依市場變動彈性調整船舶處分政策，有助集團整體營運與財務結構更加穩定健全。

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