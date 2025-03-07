裕民2024年EPS 5.54元 每股配發現金股利3.2元

裕民2024年EPS 5.54元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民航運2024年合併營收為163.42億元，年增13.7%，毛利率為31.9%，稅後純益46.81億元，年增70.9%，全年每股盈餘 5.54元。昨日董事會也通過配發現金股利3.2元，以昨（6）日收盤價72.3元計算殖利率約4.4%。

展望2025年，裕民指出，儘管乾散貨原物料需求增速放緩，供應鏈改變帶來新的運輸需求、歷史低檔的新船訂單佔比，以及環保法規推動的拆船趨勢，均可能有利於散裝運價成長。世界銀行評估，烏克蘭未來 10 年的重建和復甦需求至少需要 4860 億美元，其中運輸需求佔比 15%，將提升鋼材、水泥及木材等原物料的需求，進而帶動乾散貨船運輸量成長。

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裕民表示，FuelEU Maritime法規於 2025 年正式生效，不符合法規的船隻將面臨罰款，加速市場汰舊換新。此外，中國 AI 產業蓬勃發展推動電力需求，預計將持續增加煤炭進口，進一步支撐乾散貨船運力需求。

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