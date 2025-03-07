晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

裕民2024年EPS 5.54元 每股配發現金股利3.2元

2025/03/07 09:57

裕民2024年EPS 5.54元。（擷取官網）裕民2024年EPS 5.54元。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民航運2024年合併營收為163.42億元，年增13.7%，毛利率為31.9%，稅後純益46.81億元，年增70.9%，全年每股盈餘 5.54元。昨日董事會也通過配發現金股利3.2元，以昨（6）日收盤價72.3元計算殖利率約4.4%。

展望2025年，裕民指出，儘管乾散貨原物料需求增速放緩，供應鏈改變帶來新的運輸需求、歷史低檔的新船訂單佔比，以及環保法規推動的拆船趨勢，均可能有利於散裝運價成長。世界銀行評估，烏克蘭未來 10 年的重建和復甦需求至少需要 4860 億美元，其中運輸需求佔比 15%，將提升鋼材、水泥及木材等原物料的需求，進而帶動乾散貨船運輸量成長。

裕民表示，FuelEU Maritime法規於 2025 年正式生效，不符合法規的船隻將面臨罰款，加速市場汰舊換新。此外，中國 AI 產業蓬勃發展推動電力需求，預計將持續增加煤炭進口，進一步支撐乾散貨船運力需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財