晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》台積電、航運、重電逆揚 指數跌逾百點翻紅

2025/03/07 09:11

台積電、航運、重電逆揚，指數跌逾百點翻紅（資料照）台積電、航運、重電逆揚，指數跌逾百點翻紅（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普關稅政策不確定性衝擊，美股下挫，其中又以費半跌4.53%最慘，受此衝擊，日韓股週五（7日）大跌，不過，台股在台積電以平盤開出，指數開盤小跌19.2點，以22696.23點開出，在電金傳遍普走弱，指數跌逾百點，觸及22611點，不過，在航運、紡織、電器電纜、資訊服務與電子通路逆揚，加上台積電黑翻紅，指數翻紅，小漲逾20%。

日股今開盤以37198.3點開出，大跌506點，指數開低走低，一度觸及36923點，跌幅擴到2.07%，截至台北時間8點28分，報36925點，跌779點。

南韓綜合指數開盤以2553.44點開出，跌22.72點，或0.88%，指數一度觸及2541.49點，跌34.67點，或1.34%，截至台北時8點25分，報2555.26點，跌0.81%。

綜合外媒報導，美國對加拿大、墨西哥和中國進口產品徵收的關稅本週生效，震撼金融市場。加拿大和中國採取各自的報復性徵稅措施，墨西哥則表示將在週末公布措施。白宮6日宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

由於政策不確定性加劇，這項消息並未為市場帶來上漲動能，拖累市場緊張情緒，道瓊工業指數下挫427點、0.99%，標普500指數下跌1.78%，那斯達克下挫2.61%，費城半導體指數重摔4.53%，台積電ADR下跌4.57%，收在175.85美元。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財