台股開盤》台積電、航運、重電逆揚 指數跌逾百點翻紅

台積電、航運、重電逆揚，指數跌逾百點翻紅（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普關稅政策不確定性衝擊，美股下挫，其中又以費半跌4.53%最慘，受此衝擊，日韓股週五（7日）大跌，不過，台股在台積電以平盤開出，指數開盤小跌19.2點，以22696.23點開出，在電金傳遍普走弱，指數跌逾百點，觸及22611點，不過，在航運、紡織、電器電纜、資訊服務與電子通路逆揚，加上台積電黑翻紅，指數翻紅，小漲逾20%。

日股今開盤以37198.3點開出，大跌506點，指數開低走低，一度觸及36923點，跌幅擴到2.07%，截至台北時間8點28分，報36925點，跌779點。

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南韓綜合指數開盤以2553.44點開出，跌22.72點，或0.88%，指數一度觸及2541.49點，跌34.67點，或1.34%，截至台北時8點25分，報2555.26點，跌0.81%。

綜合外媒報導，美國對加拿大、墨西哥和中國進口產品徵收的關稅本週生效，震撼金融市場。加拿大和中國採取各自的報復性徵稅措施，墨西哥則表示將在週末公布措施。白宮6日宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

由於政策不確定性加劇，這項消息並未為市場帶來上漲動能，拖累市場緊張情緒，道瓊工業指數下挫427點、0.99%，標普500指數下跌1.78%，那斯達克下挫2.61%，費城半導體指數重摔4.53%，台積電ADR下跌4.57%，收在175.85美元。

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