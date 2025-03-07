關稅衝擊下傳沃爾瑪施壓 要求中國供應商降價10％

知情人士透露，沃爾瑪要求中國供應商大幅降價，相當於讓中企全數承擔川普關稅費用。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，美國零售商巨頭沃爾瑪（Walmart）近期已要求一些中國供應商「大幅降價」，試圖將美總統川普（Donald Trump）的關稅壓力轉移到中企身上，不過此舉也引發企業的強力反彈。

《彭博》報導，知情人士指出，包括廚具、服飾生產商在內的一些供應商被要求在每輪關稅措施下將產品價格下調10％，相當於由供應商全數承擔川普關稅費用。知情人士補充，沃爾瑪與各大製造商進行了談判，每家公司的降價幅度要求不同。

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不過知情人士表示，到目前為止，幾乎沒有任何一家廠商同意。知情人士稱，由於沃爾瑪為了維持競爭優勢，採取低價採購商品的策略，因此，供應商的利潤本來就已經相當微薄。

知情人士表示，對於一些公司來說，任何超過2％的降幅都會導致他們虧損。其中1名知情人士也透露，其他公司的上游供應商拒絕超過3％的降價要求，迫使製造商考慮從越南購買一些零件。這項措施也引發人們的擔憂，認為降低價格的代價，將會犧牲產品品質。

沃爾瑪的行動表明，不斷加劇的地緣政治緊張局勢將重塑全球供應鏈，並給已經深陷生活成本壓力的美國消費者帶來更大的壓力。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則淡化對關稅的擔憂，稱中國製造商將承擔額外的成本。其他大型零售商包括目標百貨（Target）、百思買（Best Buy）都已警告消費者，貿易戰可能導致商品價格上漲。

而在最新的行動之前，沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）就曾示警，由於月底前荷包已空，一些消費者正選擇購買小包裝的產品。

針對報導，沃爾瑪發言人表示，公司將繼續與供應商合作，為客戶提供盡可能低廉的價格。公司也鼓勵各方努力尋求共識，保護消費者免受價格上漲的影響，並持續促進美國經濟的成長。

知情人士透露，沃爾瑪長期以來都對中國供應商有強大的議價能力，多數時候降價的要求都能得到滿足，不過最近要求的範圍不如以往，因此製造商仍在權衡是否要承擔這些成本，以維持長期的業務關係。

知情人士也提到，早在2月初川普對中國商品加徵第1輪的10％關稅生效時，沃爾瑪就要求製造商降價，隨著川普威脅要將關稅再增1倍，沃爾瑪也再度要求製造商進一步降價。其他大型零售商也可能會跟進，目標百貨執行長康奈爾（Brian Cornell）週二（4日）再關稅生效後首度發言表示，公司正在與供應商討論下一步。

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