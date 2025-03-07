黃金下跌 專家看後市有機會衝破3000美元？

週四（6日）黃金價格下跌。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國公債殖利率上升和獲利了結，同時市場注意力轉向周五的就業數據，以了解美聯準會的貨幣政策走向，週四（6日）黃金價格下跌，不過專家仍看好黃金達每盎司3000美元。

黃金現貨價格下跌0.1%至每盎司2915.83美元；4月交割的黃金期貨價格大致持平作收，至每盎司2926.6美元。

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Kitco Metals高級市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）表示：「經過近日上漲後，市場出現一些溫和的獲利了結壓力，但基本面仍然看漲，另1個給黃金市場帶來溫和壓力的因素是債券收益率上升。」

在地緣政治不確定性的背景下，黃金已因避險性質而今年迄今漲逾10%，並在2月24日創下2956.15美元的歷史新高。

但週三白宮證實，若汽車製造商遵守現有的自由貿易規則，將給予自加拿大和墨西哥進口的汽車1個月的關稅寬限期，讓汽車製造商有時間將生產製造移回美國。

此外川普日前宣布對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，同時加徵中國10％關稅。

市場目前關注週五將發布的美國非農就業報告，根據調查，經濟學家估2月新增就業16萬人。

而聯準會在去年3度降息後，今年迄今維持利率穩定，但市場預測聯準會將在6月重啟降息。

Forex.com市場分析師拉扎克扎達（Fawad Razaqzada）表示，若非農就業數據疲弱，聯準會降息幅度可能超出目前的預期，這給市場增添了另一層不確定性。「在所有這些相互矛盾的訊號中，金價仍維持在近期高點附近，並有可能在不久的將來達到每盎司3000美元。」

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