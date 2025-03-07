哈佛學歷貶值？外媒曝「這7所」頂尖商學院MBA就業難

隨著就業市場緊繃，美國頂尖商學院的MBA畢業生找工作難度上升。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國頂尖商學院曾為畢業生提供通往高薪工作的捷徑，但現在這些名校畢業生就業困難，進入華爾街和美國企業的人數越來越少。《彭博》指出，美國就業市場嚴峻，哈佛與其他的「M7 商學院」MBA畢業生的就業率，自2021年以來持續下降，預計今年也不樂觀。

據報導，美國商學院中，有七所大學被稱為神奇七校（M7），長期以來為美國商學院教育的領頭羊，包括芝加哥布斯商學院、哥倫比亞商學院、哈佛商學院、麻省理工學院史隆管理學院、西北大學凱洛格商學院、史丹佛大學商學院和賓州大學華頓商學院。

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全美各地裁員陰霾壟罩，除了聯邦政府不斷傳出的裁員行動，科技業、金融業也持續削減人力。根據聯邦勞工統計局的數據，美國企業的招聘率已降至2020年4月以來最低水平。受市場競爭激烈影響，即使是美國頂尖商學院的MBA畢業生，也難以找到工作。

數據顯示，哈佛商學院畢業3個月，仍未獲得工作機會的MBA學生比率，從2021年的4%增加到2024年的15%、幾乎翻了4倍。另一頂尖學校麻省理工學院史隆管理學院報告的數字也幾乎相同，從2021年的4.1%增長到2024年的15%。

同樣的，芝加哥大學布斯商學院的比例，從2021年的2.3%增加到2024年的13.2%、幾乎翻了6倍。哥倫比亞商學院的比例，從2021年的6%增加到2024年的11%、約提高1倍。

史丹福大學的比率，則從2021年的4%增加到2024年的12%、翻了3倍，西北大學的比率從2.9%增加到10.2%、上升超過3倍。

賓大華頓商學院是M7中，就業率最高。2021年僅有1%的學生在畢業3個月後未能找到工作。不過，即使是華頓商學院，這一比率在2024年也上升至6.9%。

Poets and Quants指出，2022年哈佛、華頓和哥倫比亞商學院畢業生，超過70%進入金融、諮詢或科技行業，但這些行業已減少對MBA畢業生的招聘。

舉例來說，麥肯錫（McKinsey）從芝加哥布斯商學院招聘的MBA學生人數，從2023年71人降至2024年33人。同一份報告指出，科技產業的亞馬遜、Google和微軟也降低了他們的MBA招聘目標人數。

《商業內幕》指出，經濟學家表示，隨著企業在人工智慧領域的投資增加，對MBA畢業生的招聘也隨之減少。今年早些時候，Meta、微軟和Google的裁員顯示，大型科技公司正在削減成本，同時也投入數十億元用於人工智慧項目。

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