關稅威脅推動進口飆升 美國1月貿易逆差創新高

關稅推動進口大增，美國1月貿易逆差創新高。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部最新數據顯示，由於貿易商趕在關稅生效前大幅增加進口，美國1月貿易逆差擴大至歷史新高，這表明，貿易恐拖累今年第1季的經濟成長。

《路透》報導，美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis，BEA）週四（6日）表示，貿易逆差從12月修正後的981億美元（約新台幣3.22兆元）在1月狂飆34％，來到歷史最高的1314億美元（約新台幣4.32兆元）。這是2015年3月以來最高漲幅。

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美國總統川普（Donald Trump）本週對來自墨西哥、加拿大的進口商品徵收25％的新關稅，並將對中國的關稅增1倍，來到20％，引法貿易戰。不過，川普6日簽署行政命令，擴大暫緩對加拿大與墨西哥加徵關稅的範圍，4月2日前暫停對美墨加協定（USMCA）中所有商品和服務加徵關稅。

數據顯示，1月美國進口額大增10％，達4012億美元（約新台幣13.2兆元），漲幅創下2020年7月以來最高；商品進口額創紀錄成長12.3％，來到3295億美元（約新台幣10.84）。推動這一成長的主要因素是工業用品和原物料進口額增加了231億美元（約新台幣76.05兆元），其中大部份是金屬成品，例如黃金。

受到藥品、手機和其他日用品的推動，消費品進口額增加了60億美元（約新台幣1975.5億元）；由於電腦、電腦配件和通訊設備價格上漲，資本貨物進口額增加46億美元（約新台幣1514.55億元）。服務進口額則增加4億美元（約新台幣131.7億元），達717億美元（約新台幣2.36兆元），主要受惠於智慧財產權的授權使用費用和其他商業服務費的成長。

美國1月出口成長1.2％，至2698億美元（約新台幣8.88兆元），商品出口成長1.6％，至1728億美元（約新台幣5.69兆元），其中民航飛機、半導體、電腦和飛機引擎等資本財增加42億美元（約新台幣1383.06億元）；在藥品、珠寶推動下，消費品出口增加17億美元（約新台幣559.81億元），但其他商品出口額降了13億美元（約新台幣428.09億元）。

食品出口減少10億美元（約新台幣329.3億元），其中大豆出口減8億美元（約新台幣263.44億元）。隨著金融、通訊、電腦和資訊以及其他商業和運輸服務的成長，服務出口增加了6億美元（約新台幣197.58億元），達到970億美元（約新台幣3.19兆元），但政府貨物和服務出口減少了3億美元（約新台幣98.79億元）。

美國1月貿易逆差擴大、消費支出下降，增加了第1季GDP（國內生產毛額）萎縮的風險。一些經濟學家仍預計，本季進口將溫和成長，他們認為，來自歐洲的黃金將是進口激增的主要原因。黃金進口大增，主要與市場對於貴金屬的關稅擔憂有關。

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