歐央再降息 4月按兵不動機率增

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲央行（ECB）週四（6日）再次降息，但警告，由於貿易戰和國防支出增加等「龐大的不確定性」可能加劇通膨，這增加了央行在下（4）月會議暫停政策寬鬆的可能性。

《路透》報導，ECB自去年6月以來第6度降息，將存款利率降至2.5％，以應對通膨放緩和經濟活動衰退，並表示，隨著通膨率降至2％的目標，貨幣政策對經濟成長的限制也將減少。

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雖然這番言論可能暗示未來將進一步降息，但ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）拒絕重申自己先前的發言，即「利率下降的方向明確」，並強調，降息或是暫停行動都有可能。拉加德表示，貨幣政策正欲來愈放鬆，這不僅是一個無害的小變化，而是具有一定意義的變化。

會後接受《路透》訪問的知情人士透露，政策制定者認為4月暫停升息的可能性愈來愈大，因為他們需要時間來更清楚的了解貿易和財政政策。但他們表示，由於2.5％的存款利率仍限制即將陷入衰退的歐元區經濟，因此今年利率仍有進一步下降的空間。

歐央長期以來一直表明，一旦通膨率安全的達到今年的目標，就不需要任何限制措施，上月的通膨率為2.4％。拉加德表示，ECB將比過去更加依賴後續數據，如果數據顯示需要採取寬鬆政策才能將通膨率推至2％，那麼央行將暫停寬鬆政策。

目前最新的預測顯示，歐洲央行預計只能在2026年第1季實現目標，進一步的下滑將引起一些政策制定者的擔憂，經濟學家對於未來道路不同的評估也反映出不確定性。

ING Research全球宏觀主管布熱斯基 （Carsten Brzeski）預估，歐央將在下次會議上暫停降息，在夏季之前只會再降息1次。隨著不確定性增加，還有大規模財政刺激的前景，歐央在今天降息後的行動方向不再像幾週前一樣明確。

北歐銀行（Nordea）則認為，4月降息仍是基本預測，但這可能會是這一寬鬆週期中最後1次。Nordea表示，如果數據令人驚喜，那麼降息可能延後至6月會議，如果數據令人失望，那麼歐央很可能會再次降息。

ECB連續第4度下調每季發佈的2025經濟成長預測，預估今年僅成長0.9％，略高於2024年的0.7％。另外，ECB預估，2025年通膨率為2.3％，高於上季的2.1％，不過拉加德提到，歐元區通膨率仍在下降，能源成本上升是影響通膨率的主要原因。雖然增加國防、基礎設施支出有利於成長，但也可能加劇物價壓力，這項風險已將長期通膨指標從本週初的2.05％左右推高至2.23％。

拉加德表示，央行正在關注德國和歐盟執委會本週宣佈旨在增加國防、基礎設施支出的財政規範改革將如何發揮作用。拉加德補充，儘管這些措施的實施仍不確定，但預計將支持經濟成長。

與美國爆發潛在的貿易戰，以及貨幣集團可能採取的報復措施，恐產生反效果，損害經濟成長並推高物價。拉加德直言，現在正面臨「龐大的不確定性」，甚至有些人稱這是「驚人的不確定性」。

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