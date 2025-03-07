美股血崩與關稅無關！川普批全怪「全球主義者」

川普否認關稅打擊股市，更直接將其歸咎於「全球主義者」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策一變再變，讓驚慌失措的投資人仍以掌握，美股出現拋售潮，尤其是那斯達克從近期高點下跌逾10%，不過，川普不僅否認關稅打擊股市，更直接將其歸咎於「全球主義者」。

CNBC報導，美股最近幾天陷入困境，主要指數本週跌跌不休，其中又以那斯達克跌勢較慘，週四收盤已較近期高點跌逾10%，導致該指數進入修正區，而標普500指數週四收在5738點，該指數較2月的歷史高點下跌7%。

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當川普在橢圓形辦公室被問及，他是否認為是他的關稅嚇壞了股市時，川普則將此歸咎於「全球主義者」。

川普進一步表示，這波股市下跌是「全球主義國家和企業」所造成，「很多都是全球主義的國家和公司，他們的日子不會太好過，因為我們正在拿回過去多年被掠奪的東西」。

川普沒有詳細說明這些事情是什麼。

儘管川普否認他的關稅引發了股市拋售的說法，但他再次承認，這些關稅至少可能會在短時間內擾亂市場，他指出，「總是會有一些短暫的干擾」，但不認為這會產生多大的影響。

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