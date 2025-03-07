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Costco第2季營收亮眼！財務長親揭最暢銷商品除黃金 還有這4類

2025/03/07 08:20

Costco第2季營收亮眼！財務長揭最暢銷商品除黃金，還有珠寶、家具、五金和玩具這4類商品（彭博）Costco第2季營收亮眼！財務長揭最暢銷商品除黃金，還有珠寶、家具、五金和玩具這4類商品（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金位居Costco（好市多）最暢銷商品，週四好市多公佈第2季財報，營收637.2億美元，年增9%，財務長表示，最暢銷的商品包括黃金和珠寶、家具、五金和玩具，這些類別均比去年同成長2位數。

CNBC報導，好市多截至2月16日的第2季度業績，淨利率為17.9億美元，每股盈餘4.02美元，不如預期4.11美元，營收為637.2億美元，較去年同期584.4億美元成長9%，優於預期631.3億美元。

雖然營收優於預期，但獲利低於預期，週四好市多股價收跌2.02%，收1026.62美元，盤後股價續跌，跌1.34%。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，雖然很難預測關稅的影響，但公司的目標是將會員的成本增加降至最低。他說，公司在美國的銷售額有3分之1來自進口，其中不到一半來自中國、墨西哥和加拿大。

瓦克里斯表示，在不確定的時期，我們的會員歷來更加重視優質產品的價值和優惠的價格，我們的團隊將繼續利用我們的全球購買力、強大的供應商關係和創新來應對這一挑戰。

瓦克里斯特別提到了關稅對食品雜貨的影響，他說，該領域的利潤率“要緊得多”，但好市多將與供應商合作，減輕對消費者的影響。

本季會員費總額為11.9億美元，高於去年同期11.1億美元，在全球範圍內，Costco的會員續約率為90.5%，較上1季上漲 0.1%。

好市多於去年9月自2017年以來首次上調了年度會員費，但財務長Gary Millerchip表示，此次上調對本季費用總額的影響僅為3%。

季度可比銷售額（開業1年以上的倉庫和電子商務網站的銷售額）年增長6.8%，而StreetAccount預計為6.4%，美國可比銷售額年增長8.3%，電子商務可比銷售額年增長20.9%。

從月來看，可比銷售額成長確實從1月的7.5%下降到2月的6.5%。瓦克里斯說，上個月的極端天氣，造成了一些影響，但公司已經恢復了大部分業務損失。

購物流量年增5.7%，其中美國成長了5.6%。據Millerchip稱，公司最暢銷的類別包括黃金和珠寶、家具、五金和玩具，這些類別均比去年同期實現了2位數的增長。

Millerchip表示，Costco的新鮮食品類別經歷了高個位數的成長，隨著消費者轉向牛肉末等成本較低的蛋白質，肉類銷售延續了上個季度的趨勢，實現兩位數成長。

他補充說，儘管整體通膨率處於個位數的低位，但肉類和烘焙食品部門推動新鮮食品類別在通膨方面領先於Costco的其他類別。

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