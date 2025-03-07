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川普關稅搖擺不定！道瓊下挫427點 台積電ADR重摔4.53％

2025/03/07 06:10

週四美股收嘿。（法新社）週四美股收嘿。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮6日宣布，對所有符合美墨加協定（USMCA）的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅延後1個月。美國貿易政策不定，拖累市場緊張情緒，道瓊工業指數下挫427點、0.99%，標普500指數下跌1.78%，那斯達克下挫2.61%，費城半導體指數重摔4.53%，台積電ADR下跌4.57%，收在175.85美元。

綜合外媒報導，美國對加拿大、墨西哥和中國進口產品徵收的關稅本週生效，震撼金融市場。加拿大和中國採取各自的報復性徵稅措施，墨西哥則表示將在週末公布措施。白宮6日宣布，4月2日前將暫停對所有符合美墨加協定的加拿大、墨西哥商品課徵25%關稅。

由於政策不確定性加劇，這項消息並未為市場帶來上漲動能。Truist首席市場策略師Keith Lerner表示，這讓人只是感到困惑，這種混亂正在滲透到市場的日常波動中。被稱為華爾街恐慌指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上漲至24.87點，創下去年12月18日以來最高。

一年多來處於領漲的熱門人工智慧類股持續下滑，也對週四的股市造成衝擊。晶片製造商邁威爾發布喜憂參半的第一季業績預期後，股價下跌近20%。其他大型股如輝達下跌5.74%、AMD跌2.77%，博通跌6.33%，亞馬遜跌3.68%，特斯拉跌幅5.61%。

道瓊工業指數下跌427.51點或0.99%，收42579.08點。

那斯達克指數下跌483.48點或2.61%，收18069.26點。

S&P 500指數下跌104.11點或1.78%，收5738.52點。

費城半導體指數下跌212.95點或4.53%，收4487.85點。

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