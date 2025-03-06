台積電加碼投資美國 《晶片戰爭》作者說話了

台積電宣布加碼在美國投資1000億美元。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電宣布加碼在美國投資1000億美元，《晶片戰爭》作者、美國塔夫茨大學教授米勒（Chris Miller）表示，英特爾及三星一直標榜受到中國風險的影響較少，隨著台積電加碼投資美國，這種說法越來越站不住腳；而且，若台灣及台積電還因此閃掉川普關稅威脅，這筆投資就值得了。此投資案也展現台灣政府的戰略思維，希望透過投資美國，讓川普更關注台灣的安全。

賴清德總統6日與魏哲家連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維。（記者劉信德攝）

為了粉粹台積電變「美積電」認知戰，賴清德總統6日偕台積電董事長魏哲家召開記者會強調，來自台灣的台積電董事長在美國白宮、在全世界面前宣布，台積電將透過這項增資案來為下一個世代人工智慧、前瞻應用貢獻心力，因為台積電的積極投入，未來人類的科技生活，將獲得實現，這是台積電的時刻，也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。

請繼續往下閱讀...

賴表示，從台積電的全球佈局、台灣產業發展路程來看，都不難發現，台灣的產業是從西進接續著南向，進一步的北合，幾十年來累積的實力，已經足夠讓台灣自信地跨越太平洋，東擴到美洲大陸，重新建構新的產業佈局，一起發揮立足台灣、佈局全球、行銷全世界，讓國家更進一步發展、壯大。

對於加碼在美投資，魏哲家也說明，客戶的需求永遠是最大考量，台積電目前已經（訂單）全滿、明年也滿了，後年要蓋的生產線也被預訂了，就這麼簡單，當然還有成本、人才、水電等考量，台積電和當地政府合作培育人才，同樣的道理，在台灣也跟每所大學合作，台灣政府也協助台積電，在水電、土地、人才沒有後顧之憂。

魏也說，在台灣的投資計畫不會受影響，今年在台灣將蓋11條生產線，且恐怕還是不足以因應需求，還想加速進行。

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家，宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（彭博）

《晶片戰爭》作者米勒6日也在《金融時報》發表看法，他說，台積電加碼在美投資鞏固美國作為先進晶片製造領域重要參與者的地位，台積電的客戶主要是輝達、Apple 和 AMD 等美國大型晶片設計公司，他們歡迎台積電製造業務進一步多元化。目前台積電在美國學會提高效率，製造成本雖比台灣高，不過，台積電及其客戶現在都可以避免關稅了。

而且，台積電加碼在美投資將使三星和英特爾面臨一大棘手的問題，這兩家公司一直標榜自己是可靠的供應商，受中國相關風險的影響較小。隨著台積電擴大在美業務，這種說法變得越來越難以成立。

對於 AI 晶片來說，台積電的新投資可能也代表一項轉變。據悉，台積電一直商議在亞利桑那州 為輝達製造先進 Blackwell AI 晶片。如果台積電的新廠包括先進的封裝技術，那麼 AI 加速器就可以在美國完全生產，富士康等其他臺灣公司也計畫在美建立新工廠，生產AI伺服器。米勒說，即使在這些新投資之後，美國仍然不會擁有尖端的AI供應鏈，卻可降低在台生產的比重。

米勒還指出，鑒於台灣及台積電都希望擺脫川普關稅威脅，台積電可以將一些關稅成本轉嫁給客戶，不過，倘若新工廠擋住川普的關稅威脅，那麼這些投資可能會證明非常值得。

除了關稅問題外，正如川普所說的，台積電的第二個擔憂是，台灣幾乎壟斷了高端晶片。米勒說，從AT&T、IBM、Microsoft到Alphabet，與反壟斷機構的糾葛在歷史對於擁有90%市佔率的科技公司來說很常見，台積電的做法是與在科技反壟斷問題態度強硬的政府，鞏固關係的另一個理由。

除此，米勒研判，台積電加碼在美投資與台灣戰略布局有關，台灣政府希望通過投資美國，讓川普關注台灣的安全。因此，台積電將其未來押注在與美國更緊密的聯繫上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法