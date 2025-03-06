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信邦去年EPS創歷史新高 現金股利10.25元

2025/03/06 21:12

信邦表示，今年第1季出貨表現將優於去年第4季，並逐季增加，目標全年再寫新猷。（信邦提供）信邦表示，今年第1季出貨表現將優於去年第4季，並逐季增加，目標全年再寫新猷。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕信邦（3023） 2024年每股盈餘（EPS）14.7元，創下歷年新高紀錄，公司董事會今日決議擬配發現金股利10.25元，配息率70%，以今日收盤價293元計算，殖利率約3.49%。

信邦去年第4季營收83.16億元，季減34%、年增12.94%；毛利率24.06%，季減0.12個百分點、年減0.98個百分點；營業淨利8.12億元，季減8.29%、年增10.38%；稅後淨利7.33億元，季減22.78%、年增22.13%；每股稅後淨利3.05元，季減22.78%、年增2.51%。

信邦2024年營收330.88億元、年增0.99%；毛利率24.91%、年減0.75個百分點；營業淨利35.58億元、年增4.74%；稅後淨利35.29億元、年增7.46%；每股盈餘（EPS）14.70元、年增7.22%。

管理層指出，2024年整體營運表現再度超越前一年度，營收、稅後淨利金額及每股淨利為公司成立以來之歷史高點，也是自2009年起已連續15年正向成長，今年第1季出貨表現將優於去年第4季，並逐季增加，目標全年再寫新猷。

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