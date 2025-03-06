第一金看房市 從賣方市場轉向買方市場

第一金認為，今年房市走勢將呈現「量縮價微調」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年祭出史上最重的第七波打炒房加上總量管制措施，近期房市降溫明顯，第一金看今年房市走勢將呈現「量縮價微調」。第一金表示，新青安受理案件數顯著下滑、房市已從賣方市場轉向買方市場，房價也出現議價空間。

第一金副總李淑玲說，今年1、2月買賣移轉棟數合計較去年同期減少，雖然各區域情況不太一樣，但是隨新建案陸續交屋，高峰已過，今年交屋量在減少中。而新青安在財政部、央行控管下，少了投資客，以自住為主，去年底開始到今年1、2月新青安受理戶數也有明顯下滑。

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不過，新建案因為營造成本一直在提高，價格下跌有限，房價不可能像去年上半年一樣一路漲，新建案價格挺在哪裡，中古屋也不會掉太大，只是會有議價空間，畢竟房市已從賣方市場轉買方市場，價格彈性比較大。

一銀去年整體授信餘額成長9.5％，其中，新青安專案帶動房貸業務年增15.0％，外幣放款年增10.0％，大企業貸款年增10.2％，中小企業授信年增3.8％。惟自央行去年下半年緊縮信用政策施行後，房貸業務量已逐季收斂，今年預估會有6-7%成長。

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