研華砸1800萬投資台科大 展開3年創新應用產學合作

研華嵌入式事業群總經理張家豪（左）與台科大校長顏家鈺（右）簽訂產學合作合約。（研華提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦大廠研華（2395）長期專注於產學合作，厚植技術創新與應用驗證，同時提前布局新興市場，今年除了將主動尋覓併購機會，也進一步攜手台科大簽訂為期3年的產學合作計畫，總投資額達1800萬元，鎖定人工智慧、物聯網、資訊安全管理、能源與公共事業等關鍵領域，組成跨領域研究團隊，解決產業議題。

研華為增進研究生結合學術理論與產業實作，以提升技術專業與應用能力，此次與台科大產學創新學院的合作內容，附帶每年額外提供240萬元獎學金，支持參與產計劃的研究生，目標藉由本次的產學共同發力，為學生打造產業實際應用的學習環境，同時拓展研華的技術能量。

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研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華生態圈經營涵蓋產業夥伴、政府機構、新創企業、學研機構、開發者社群等多元生態體系，其中，學術機構是前沿技術研究的重要推動者，以及產業關鍵人才的培育基地，看好集團長期深耕於校園發展，加上台科大的科技創新與跨領域學術研究實力，能在未來開花結果

研華近年積極佈局全球產學計畫，陸續在全球10多個國家發展合作計畫，鎖定鄰近區域指標大學進行合作，包括台灣、日本、韓國、印度、東南亞、巴西、中國等地區，透過聯合研究計畫與 開發者競賽，鏈結各地分公司能量，共同打造全球產學創新生態網絡，2024年即觸及全球33所大專院校，近500位學生參與計畫，建立70個概念驗證（POC）專案，加速創新應用落地。

觀察研華在台灣國內推動的產學合作，包括與陽明交通大學以物聯網系統研究中心為基礎發展創新技術。今年攜手台科大、北科大探索邊緣運算與 AI 技術於不同領域的應用，並同步推進技術創新與人才培養。此外，研華亦與台灣大學生農學院合作，專注於智慧農業與環境監控技術的發展，促進科技與永續議題的融合。

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