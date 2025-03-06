財劃法會議達3共識 多數縣市支持財部分配公式

財政部與主計總處今共同召開會議，就各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標議題，聽取學者專家及地方政府意見。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部與主計總處今共同召開會議，就各級政府財政收支劃分及中央統籌分配稅款分配指標議題，聽取學者專家及地方政府意見。財政部會後表示，此次會議有3大共識，多數與會者均認同應擴大統籌稅款規模，且應優先滿足基準財政收支差額，並納入財政努力誘因機制及考量基本建設需求，財政部也初步提出分配公式指標及權重，除台北市及新竹市支持立法院三讀版本外，多數地方政府支持財政部規劃。

財政部指出，本次會議為意見徵詢性質，首先由學者專家發言，接著由地方政府代表就地方財政實務運作與個別需求提供寶貴意見；最後，主計長陳淑姿就立法院三讀通過財劃法修正案，中央可運用財源大幅減少3753億元，嚴重衝擊中央施政量能，相關事權、支出及補助款規劃如何配合調整簡要說明，會議過程平和、理性。

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陳淑姿會後表示，財劃法已三讀通過，中央盡量讓利，也要討論有些事權能不能移到地方。主計總處公務預算處長許永議說明，這次財劃法要中央多釋出3753億元，今年度歲出預算3.1兆元，扣掉1.8兆法定支出只剩1.3兆，但近來國際情勢國防不能減，在此情況下，其餘預算要刪減37%，這樣中央業務很難維持，中央要先自救自保，屆時勢必檢討計畫型補助款，一般性補助款及事權調整也要討論。

財政部表示，此次會議歸納3點較具共識如下：

1、為合理分配政府資源，稅課收入劃分，應併同事權劃分及支出調整考量。與會學者專家及地方政府亦多主張「財權」要隨「事權」調整，確實檢討地方自治事項及事權劃分，並應考量「權責相符」及財政紀律問題，希望中央可儘速提出相關規劃與地方討論。

2、統籌稅款分配方式部分，多數學者專家及地方政府均認同，應擴大統籌稅款規模，以提升地方財政自主；此外，應優先滿足基準財政收支差額及搭配財源保障機制，並適度納入財政努力誘因機制及考量基本建設需求，以落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的。

3、有關「財政努力」及「基本建設需求」分配指標及權重部分，財政部延續去年2次會商結論提出初步規劃，包括財政努力及基本建設指標，除台北市及新竹市明確表達支持立法院三讀通過版本，新北市政府希望能提供設算分配後的結果才能適當表達意見外，多數地方政府支持財政部規劃，其餘地方政府亦無其他意見。

財政部表示，財政收支劃分調整攸關各級政府財政資源重分配，分配機制應力求完善，充分討論並審慎規劃。財政部將參酌本次會議共識及與會者所提意見通盤檢討精進分配機制，期建立可長可久的財政收支劃分制度。財政部國庫署長陳柏誠指出，如果財劃法覆議有好的結果，有機會讓分配機制更完善有依據，這個就可以動起來。

財政部與主計總處今開會討論財劃法，財政部提出統籌稅款分配公式指標及權重。（財政部提供）

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