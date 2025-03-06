第一金去年每股稅後盈餘1.81元 今年股利有望高於1.2元

第一金今年股利有望高於1.2元。（第一金提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一金（2892）獲利連續4年增長，去年大賺253.59億元、年成長12.9%，每股稅後盈餘1.81元，第一金副總李淑玲說，第一金現金配發率高於50%，搭配部分股票股利，今年也不例外，且獲利增加也希望回饋股東，今年股利會比去年好，外界推估，以去年總配發率約7成計算，第一金今年股利水準落在1.2元以上。

李淑玲說，海外市場隨美國商用不動產呆帳收回，獲利逐漸回穩，去年佔整體獲利27.7%，今年希望拉到3成以上。其中以美國市場與日本最為看好，日本是因為一銀今年在大阪出張所正式開張，將與東京分行共同服務日本客戶。

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另外，一銀在美國佈局完整，除紐約、洛杉磯本來就是商業投資中心，一銀休士頓分行靠近美墨邊境，在美國總統川普大打關稅戰之下，可望帶來新一波商機。且美國經濟現在還是穩定成長中，對商用不動產放款會較為保守，但是可就近幅度台商，尤其台積電赴美投資可望帶動相關供應鏈前往，一銀相對有優勢。

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