仁寶攜手卡爾亞尼集團 進軍印度伺服器製造業務

仁寶攜手卡爾亞尼集團電子部門簽訂合作備忘錄，共同進軍印度市場。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）持續耕耘伺服器市場商機，目標躋身解決方案供應商，管理層今日宣布攜手卡爾亞尼集團（Kalyani Group）電子部門簽訂合作備忘錄，共同進軍印度市場，仁寶將提供伺服器相關的技術協助，包含監督伺服器的本地生產、組裝、測試活動和最終銷售工作。

根據雙方簽訂的合作意向書內容，未來在印度的伺服器解決方案將呼應當地官方在地製造政策，仁寶總經理Tony Bonadero認為，卡爾亞尼集團有著豐富的印度市場經驗，彼此之間的協力作業能夠產生加乘效果，「我們期待這只是一個開始，未來雙方將有更多ICT相關產品合作機會，共同創造更大價值。」

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對於仁寶致力於推動伺服器業務，並持續建立多方夥伴關係，卡爾亞尼集團旗下代表簽約的控股公司巴拉特鍛造（Bharat Forge）副主席Amit Kalyani說，此次與仁寶合作發展「印度製造」的伺服器產品的，將進一步推升當地製造業的競爭力，「我們對於仁寶及卡爾亞尼集團雙方未來的合作深具信心。」

仁寶對於2025年展望保持審慎樂觀態度，儘管今年全球市場仍面臨各種挑戰，包括地緣政治風險、關稅影響、消費需求的不確定性，以及激烈的市場競爭，管理層將予以密切關注，2024年非PC業務佔23%，2025年目標提升至30%，包括智慧裝置、汽車電子、5G、工業電腦、伺服器等業務都將較去年增長。

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