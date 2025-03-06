統一企業去年每股賺3.64元 創4年來新高

統一（1216）企業去年每股盈餘3.64元。圖為統一董事長羅智先。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業公告去年合併營收6576.37億元，較前年同期增加765.34億元，成長13.2%；稅後淨利206.73億元，較前年同期183.36億元增加23.37億元，成長12.7%，每股盈餘3.64元，較前年同期3.23元增加0.41元。

統一企業表示，去年台灣統一企業本業秉持聚焦經營持續穩定增長；轉投資的統一中控2024年營收為人民幣303.32億元，較2023年增長6.1%，突破歷史新高，淨利達人民幣18.49億元，年增10.9%。

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若還原前年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利同比增加人民幣4.46億元，年增31.8%，主要是食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一超商（2912）去年淨利達115.39億元，較前年同期增加9.25億元，成長8.7%，僅次於2017年處份上海星巴克時獲利，主要係為台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）等營運獲利增長。

統一實業（9907）本期淨利15.33億元，較前年同期增加8.52億元，成長125%，主要係鐵產品銷售回升及飲料包裝業務持續成長，致本期淨利成長。

台灣神隆（1789）本期淨利3.39億元，較前年同期增加0.52億元，成長18.2%，主要係為營收毛利均增長，帶動本期淨利成長。

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