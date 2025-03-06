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因應川普關稅戰 佳世達擬在越南之外找尋第四生產基地

2025/03/06 19:52

因應川普關稅戰，佳世達總經理黃漢洲（右）說，將在越南之外找尋第四生產基地 。記者陳梅英攝）因應川普關稅戰，佳世達總經理黃漢洲（右）說，將在越南之外找尋第四生產基地 。記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達超前部署，在2018年、2019年美中貿易戰時展開越南廠佈局，隨美國總統川普第二任期大打關稅貿易戰，由於越南居美國貿易逆差第三大，擔憂越南也被美國加徵關稅，佳世達評估在中國、台灣、越南之外尋找第四生產基地，以因應川普2.0關稅挑戰。

佳世達總經理黃漢州說，目前評估第四生產基地的條件為對美貿易順差小、關稅也低的地方，應該還是會在東南亞，佳世達將會展開前置作業，比如設立新公司、租用廠房等，畢竟海外設廠茲事體大，成本高、時間也長。

雖然佳世達大艦隊成員在美國雖然也有生產據點，但規模不大，非到萬不得已，不會在美國設廠。

黃漢州說，佳世達在越南生產據點因為佈局早，且當初連供應鏈也一起帶過去，射出、鐵件廠都有，目前生產成本已經與中國差不多，川普2月一上任就對中國進口商品加徵10%關稅，不少同業轉移速度來不及，佳世達反而受惠，拿到不少新訂單，目前越南廠產能正在快速拉升，以1月來看已經是去年底的1倍以上。

原本佳世達預期越南生產比重會緩步提高至5成，因川普2.0來勢洶洶，黃漢州說，去年中國、越南產能比是6:4，預期年底生產比重將會大幅逆轉，中國會降至4成。

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