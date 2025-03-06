施振榮：大家放心 台積電不會變美積電

宏碁集團創辦人施振榮說，大家放心，台積電還是台積電，不會變成美積電，利他才會雙贏。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）赴美加碼投資千億美元設廠，引發高度討論，宏碁集團創辦人施振榮今日受訪時表示，台積電擴大赴美投資，不但象徵台商國際化，更是台灣國力的延伸，半導體在台發展還是得面臨資源受限問題，不論到日本或德國設廠，都是為了掌握當地市場，台積電不會變成美積電，利他才能創造雙贏。

針對台積電赴美設立研發中心一事，施振榮表示，台積電最先進半導體技術都在台灣發展，台積電內部有一個夜鷹計畫，24小時都在研發，所以不用怕，技術是不落地的。到美國投資的好處是市場在那邊，那裡有土地、水電、研發人才，反過來說，可以一起創造更多財富的機會，最新進的製造也是在台灣，台積電要再擴編不太容易。大家放心，台積電還是台積電，不會變成美積電，利他才會雙贏。

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施振榮今日出席台北永續發展扶輪社主辦「公益服務與社會影響力論壇」，與安侯永續發展董事總經理黃正忠分別針對「企業暨社會永續發展」與「公益服務與社會影響力」議題發表專題演講，並由公益贊助單位安寧照顧基金會執行長張嘉芳，以及公益服務執行單位聯合醫院總院長王智弘進行案例分享。

台北永續發展扶輪社今日主辦「公益服務與社會影響力論壇」，宏碁集團創辦人施振榮（左五）發表專題演講。（台北永續發展扶輪社提供）

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