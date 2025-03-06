晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核三廠火災未通報挨罰 台電還原時間序

2025/03/06 19:11

屏東恆春的核三廠上午發生火警。（記者蔡宗憲攝）屏東恆春的核三廠上午發生火警。（記者蔡宗憲攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠二號機今年五月除役，台灣正式邁入非核家園，但位於屏東的核三廠今（6日）出現火警意外，台電在上午11點23分接獲通報，位於核三廠廢棄的空壓機廠房南側發生冷卻水塔火警事件，廠內消防隊展開滅火行動，於12分鐘後、約11點35分即撲滅火勢，對發電與核能安全並無影響，也無人員受傷。

核三廠是台灣最後一座運轉中的核電廠，目前也只剩二號機在服役，預計5月17日停機，火警事件因出現大量黑色濃煙，格外受矚目。

台電初判，火警原因是廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，但切割管路過程中產生火星，因現場風勢較大，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒，冷卻水塔材質為塑膠，而燃燒的煙霧較大，現場約12分鐘就受到控制。

台電指出，空壓機的廠房與目前運轉中的二號機距離約50公尺，機組維持正常發電，輻射也無外洩疑慮。

有關屏東縣政府指稱台電未通報並開罰，台電說明，電廠於上午11點23分發生火警，在11分鐘後、11點34分屏東縣消防局打直通電話到控制室，控制室主任回報確實發生火警。

台電後續在11點35分以電話通報核安監管中心，11點50分運轉經理再度以正式電話通報屏東縣勤務指揮中心，12點30分再以傳真方式，通報包括核安會、屏東縣政府及恆春鎮公所，針對被開罰，台電也會進一步與縣政府說明，並將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財