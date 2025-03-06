核三廠火災未通報挨罰 台電還原時間序

屏東恆春的核三廠上午發生火警。（記者蔡宗憲攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠二號機今年五月除役，台灣正式邁入非核家園，但位於屏東的核三廠今（6日）出現火警意外，台電在上午11點23分接獲通報，位於核三廠廢棄的空壓機廠房南側發生冷卻水塔火警事件，廠內消防隊展開滅火行動，於12分鐘後、約11點35分即撲滅火勢，對發電與核能安全並無影響，也無人員受傷。

核三廠是台灣最後一座運轉中的核電廠，目前也只剩二號機在服役，預計5月17日停機，火警事件因出現大量黑色濃煙，格外受矚目。

請繼續往下閱讀...

台電初判，火警原因是廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，但切割管路過程中產生火星，因現場風勢較大，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒，冷卻水塔材質為塑膠，而燃燒的煙霧較大，現場約12分鐘就受到控制。

台電指出，空壓機的廠房與目前運轉中的二號機距離約50公尺，機組維持正常發電，輻射也無外洩疑慮。

有關屏東縣政府指稱台電未通報並開罰，台電說明，電廠於上午11點23分發生火警，在11分鐘後、11點34分屏東縣消防局打直通電話到控制室，控制室主任回報確實發生火警。

台電後續在11點35分以電話通報核安監管中心，11點50分運轉經理再度以正式電話通報屏東縣勤務指揮中心，12點30分再以傳真方式，通報包括核安會、屏東縣政府及恆春鎮公所，針對被開罰，台電也會進一步與縣政府說明，並將積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法