晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙殺！新台幣收32.854元 淪為最弱亞幣

2025/03/06 19:15

股匯雙殺！新台幣收32.854元。（記者陳梅英攝）股匯雙殺！新台幣收32.854元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美元指數創下一年來最大跌幅，激勵亞幣全面走揚，不過台股尾盤下殺，外資熱錢持續出走，新台幣兌美元匯率震盪收黑，最後收32.854元、貶值3.8分，淪為最弱亞幣，成交量略降至16.165億美元。

在市場還在消化台積電赴美擴大投資的訊息之際，市場傳出美國總統川普可能會廢除晶片法，取消對台積電補助，台股今日由紅翻黑，並於尾盤下殺，終場收在22715.43點、下跌156.47點。三大法人合計賣超285.34億元，其中，外資賣超賣超261.22億元。

新台幣匯價今早先是反應美元下殺，一度升破32.8元關卡，隨著台股翻黑，台幣也由升轉貶，盤中最低下探至32.87元。

匯銀主管說，美元下殺非美貨幣普遍大漲，台幣卻未能延續前一日強勢走勢，主要是反應外資賣股、匯出，台幣後續要止貶回升，還是要看台股走勢與外資態度，而外資進出很大一部分原因則是與台積電近期投資、關稅議題有關，但因美元走弱，台幣估計也貶不到哪裡去，預估短線應該在32.8元附近稍微整理，等待市場訊息更進一步釐清。

根據央行統計，美元指數今日大跌1.03%，日圓強漲0.73％、韓元勁揚0.31％、星幣升值0.25％、人民幣也升0.22％，僅新台幣貶值0.12％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財