股匯雙殺！新台幣收32.854元 淪為最弱亞幣

股匯雙殺！新台幣收32.854元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美元指數創下一年來最大跌幅，激勵亞幣全面走揚，不過台股尾盤下殺，外資熱錢持續出走，新台幣兌美元匯率震盪收黑，最後收32.854元、貶值3.8分，淪為最弱亞幣，成交量略降至16.165億美元。

在市場還在消化台積電赴美擴大投資的訊息之際，市場傳出美國總統川普可能會廢除晶片法，取消對台積電補助，台股今日由紅翻黑，並於尾盤下殺，終場收在22715.43點、下跌156.47點。三大法人合計賣超285.34億元，其中，外資賣超賣超261.22億元。

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新台幣匯價今早先是反應美元下殺，一度升破32.8元關卡，隨著台股翻黑，台幣也由升轉貶，盤中最低下探至32.87元。

匯銀主管說，美元下殺非美貨幣普遍大漲，台幣卻未能延續前一日強勢走勢，主要是反應外資賣股、匯出，台幣後續要止貶回升，還是要看台股走勢與外資態度，而外資進出很大一部分原因則是與台積電近期投資、關稅議題有關，但因美元走弱，台幣估計也貶不到哪裡去，預估短線應該在32.8元附近稍微整理，等待市場訊息更進一步釐清。

根據央行統計，美元指數今日大跌1.03%，日圓強漲0.73％、韓元勁揚0.31％、星幣升值0.25％、人民幣也升0.22％，僅新台幣貶值0.12％。

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